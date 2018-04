A Facebook alapján az ellenzék jött ki jól a kampányból

Bár látszólag Orbán Viktor uralta Facebookon is a kampányidőszakot, az ellenzék témái jobban pörögtek a Fidesz kulcsszavainál. A magyar nyilvánosság színvonalát is mutatja, hogy lényegében két nagy témakörre egyszerűsödött le a kampány: bevándorlásellenesség és a nemzeti szuverenitás megvédése az egyik oldalon, korrupció a másikon. Sok így választás előtt a hír, úgyhogy mondjuk gyorsan az egymondatos tanulságot:

Az ellenzék fő témája a Facebookon nagyobbat futott a kampányban, mint a kormánypárté.

Mindezt a Facebookos interakciókból szűrtük le, illetve szűrte le nekünk Kovács Lőrinc, a lyzR fejlesztője. A lyzR adataival már többször találkozhattak nálunk. Ezek a közösségi médiában való interakciókat mérik, azt, hogy mi mennyire pörög a Facebookon, Twitteren, Instagramon. Ez annyiban érdekesebb, mint a szimpla médiamegjelenés, mert az önmagában nem mond sokat a közvélemény figyelméről, arról, hogy a telibenyomott tartalom érdekli-e is az embereket, vagy esetleg már totális herótjuk van tőle. Ezzel szemben itt azt látjuk, mi az, amit tényleg sokan osztanak meg, lájkolnak, kommentelnek – a mostani esetben január 11-től, a kampányidőszak hivatalos startjától mostanáig.

Az ábra azt mutatja, hány interakció született a kampánytémákban naponta. Látni, hogy nem csak egyre több vonatkozó hír jelent meg, de ezzel párhuzamosan egyre több megosztás, komment is született; a kampánygépezetek egyre erősebb felpörgésével a facebookosok (hahó!) is rápörögtek a témára. De érdekesebb, hogy kinek a témájára.

Ez a gyűrű azt mutatja, hogy mennyire érdekelte a kedves választópolgárokat az egyes pártok és vezetőik Facebook-oldala. Azt tudjuk, hogy a több, mint 600 ezer követővel Orbán Viktor amúgy is előkelő helyet foglal el a magyar FB-toplistán, de ebből az is kiderül, hogy a politikailag kritikus időszakban is egyértelműen az ő oldala kapta a legtöbb interakciót – annyit, ahány szavazattal a Fidesznek simán meglenne az újabb kétharmad is, csak hát ezek nem konvertibilis dolgok. Orbán átlagos interakciókban mérve is messze a legjobb: csapatának és pártjának egy-egy posztja átlag 5 237-t lájkot, kommentet, osztást kap, amivel bőven kiemelkedik.

Mögötte is kijön a mért pártnépszerűség: Orbánék után Vona Gábor és a Jobbik FB-oldala pörög a legjobban, utána az MSZP-P és Karácsony Gergely. A kisebbeknél már borul a valós sorrend: a magyar közösségi médiában a Kétfarkú interakciós jelenléte kiemelkedő, és valós támogatottságához képest szépen megy a Momentum is. Ez valószínűleg csak annyit jelent, hogy jobban be vannak ágyazva a politikailag és közösségi médiásan egyaránt aktív közegekbe, igaz, híveik azt is szokták remélni, hogy a közvélemény-kutatók módszeresen alulmérik őket – vasárnap meglátjuk.

A lyzR fejlesztője összesen 50 kampánytéma kulcsszavait vizsgálta meg részletesen az oktatástól a békemeneten át a kamupártokig. A kérdés mindig az volt, hogy ezek mennyire mentek az elmúlt hónapokban a Facebookon, és az első ebben a szélesebb vizsgálatban is egyértelműen Orbán Viktor és a Fidesz (illetve azoknak a posztoknak a megosztásai, amelyekben ezek a szavak szerepeltek) volt. Ez a kategória 15 millió interakciót eredményezett, míg a második itt is Vona és a Jobbik lett, de csak bő negyedannyi interakcióval. A lista élmezőnye, a legpörgősebb kampánytémákkal:

Grafika: lyzR

Az persze, hogy valakit (sőt Valakit), illetve a Valakiről szóló híreket mondjuk agyba-szájba kommentálják a népek, még nem jelenti azt, hogy kedvelik is az illetőt, hát még, hogy szavaznának is rá. Szóval nem tetszési indexről van szó, csak arról, hogy ki van valóban hatékonyan jelen a kommunikációs térben; és nem kétséges, hogy Orbán ott van, a kormánypárt is perszonifikált kampányban utazott, és az ellenzék is az ő ellenében határozta meg magát.

Orbán Viktor első helyéhez érdemes megnézni a médiabontást is, ahol azért jelzésértékű, hogy az első tíz helyen kizárólag magukat függetlennek tekintő és kormánykritikus médiumok találhatók:

A vizsgált 50 téma között vannak átfedések is, fókuszáljunk az egyszerűség kedvéért a két nagy kampányüzenetre, úgyis ezek iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. Nem mondunk újat azzal, hogy a Fidesz mindent vivő kampánytémája a bevándorlás volt, az ellenzéké pedig jellemzően a korrupció. A két nagy témakör kulcsszavas bontásban ennyit hozott az elmúlt három hónapban a konyhára:

Mint itt látni, mindent összevetve a kampány legnépszerűbb témája a miniszterelnök vejének biznisze, az OLAF által is vizsgált Elios-botrány volt Magyarországon. Összességében is, az oligarchák ügyei, a vélt korrupciós botrányok és a Fidesz számára kellemetlen úri gesztusok, mint Semjén vadászata több megosztást keltett a Facebookon, mint a kormánypárt által nyomott témák: a „bevándorlóország” toposza, az illegális migráció kérdése és a nemzeti szuverenitás megvédése.

Külön nézve az ellenzéki témákat, ezek voltak a legnépszerűbbek:

És a Fidesz kampánytémák interakciós gyakoriságai:

Mindezek alapján a lyzR következtetése: „bár a kampány során a kormánypártok jobban tudnak élni a Facebook által nyújtott lehetőséggel, a társadalom online médiát fogyasztó részének nagyobbik fele inkább elégedetlen, a kormánykritikus sajtó megjelenéseire érkező interakciók száma messze magasabb volt a kampány során, mint a kormánypártiaké”.

Hogy ez szavazatokban mennyire manifesztálódik, vasárnap estére kiderül.