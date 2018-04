Megmutatjuk, hányan vannak a hardcore szavazók

Minden pártnak van egy rendkívül elkötelezett tábora, akikre folyamatosan számíthat, így a mostani parlamenti választáson is biztosan támogatók lesznek. Az Index felkérésére a Závecz Research a választást megelőző héten a hardcore szavazókat vizsgálta, akik biztosan elmennek szavazni, továbbá a kicsit szoftosabban elkötelezetteket is, azokat, akik valószínűleg szavaznak majd. 1,8 millió hardcore fideszes, 750 ezer jobbikos, 500 ezer MSZP-s, 350 ezer DK-s és 250 ezer körüli LMP-s van a friss kutatásunk szerint.

A Fidesz kemény magja 1,8 milliós. Néppártról van szó, társadalmi beágyazottsága széles körű és mély, de a különböző korosztályokban nagyon eltérő a támogatottsága. Legelkötelezettebb szavazóit a középkorosztályokban találjuk, 800 ezer hardcore középkorú fideszes van.

Honnan tudjuk mindezt? A Závecz Research rendszeresen készít közvélemény-kutatásokat az Index megbízásából. A közvélemény-kutatás 2018. március 28. és április 5. között készült, személyes megkérdezéssel. A felmérés során megkérdezett 1000 fő életkor, nem, iskolai végzettség valamint településtípus szerint az ország felnőtt népességét reprezentálta. A teljesen biztos szavazóknak azokat tartjuk, akik határozottan állították, hogy ott lesznek a vasárnapi választáson és egy hétfokú skálán a felső három értékkel (teljesen biztos, szinte biztos, hogy rászavaz); fejezték ki pártjuk melletti elkötelezettségüket. A valószínű szavazóknak azok tekinthetők, akik nem biztosnak, de valószínűnek tartják részvételüket április 8-án, és voksukat egy hétfokú skálán ugyancsak a felső három kategória valamelyikével jelezték kötődésüket.

A pártnak az a támogatói bázisa is tekintélyes, akik azt válaszolták, hogy "valószínűleg" elmennek szavazni: 600 ezren vannak ilyenek. Ha ez a csoport is biztosan elmegy szavazni, akkor ez azt jelentheti, hogy a 2014-esnél jóval nagyobb mértékben tudott mozgósítani a kormánypárt. Ahhoz, hogy a legutóbbi választási hazai szavazatszámot (2 millió 142 ezer fő) elérje, a lazán kötődők négytizedének kell megjelennie.

Az MSZP legelszántabb szavazói 500 ezren vannak. Minél idősebb valaki, annál valószínűbb, hogy ide tartozik. A húszas, harmincas korosztályból 100 ezren, a negyvenes, ötvenesből 150 ezren, a hatvanas és idősebbek közül 250 ezren elszánt hívei a szocialistáknak. A valószínű szavazók száma is számottevő, erre a 200 ezer főre is számíthat a párt holnap.

A Demokratikus Koalíció elszánt szavazónak száma 350 ezer fő. Az egyetlen – bár nem túl markáns - specifikum itt is az életkorhoz köthető, a 40 év alattiak körében 100 ezren, a 40-60 év közöttieknél is 100 ezren, az idősebbeknél 150 ezren feltétlen hívei a pártnak. A DK valószínű támogatói 150 ezren vannak.

Az LMP-nek negyedmilliós kemény magja van, ha ők holnap tényleg ott lesznek az urnáknál, akkor a párt szavazatszáma lényegében eléri a négy évvel korábbit (269 ezer szavazat). Ha a valószínű LMP-szavazók (150 ezer fő) egy része is elmegy, akkor – ha csak nem lesz váratlanul nagy a részvétel – még erősebb pozíciói is lehetnek az LMP-nek. A húszas, harmincas korcsoportban 100 ezren, a negyvenes, ötvenesben is ennyien, az idősebbek körében 50 ezren elszánt LMP-sek. Mindenképpen említésre érdemes, hogy az LMP kemény magjában az átlagosnál nagyobb arányt képviselnek a diplomások, számosságuk bő 100 ezer fő.