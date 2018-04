Kelet-Magyarországra figyeljen, aki meg akarja jósolni a választást

Van néhány település, ahol majd minden országgyűlési választáson hasonló eredmény születik, mint országosan. Megnéztük, melyek ezek nálunk, hátha a helyi hangulat most is elárulja, hogy mi várható vasárnap Magyarországon.

Amerikában nagy hagyománya van, hogy a választások előtt mindenki az ingaállamokra figyel: nem csak a jelöltek stábjai, akik többnyire ezekre összpontosítják az erőforrásokat a kampányban, de a közvélemény-kutatók is, mert adott esetben ezek mutathatják leginkább a közhangulat alakulását az egész országban: aki ezekben nyer, könnyen nyerhet összességében is.

Magyarországon több okból sincsenek ehhez hasonló valódi ingakörzetek; hogy ilyenek igazán létezhessenek, talán stabilabb pártstruktúra és hosszabb demokratikus múlt lenne szükséges, szóval több és jobb minőségű választási adat, mint ami nálunk 1990 óta összegyűlt.

Ennek ellenére érdekesnek tűnt megnézni, hol szavaztak az emberek leginkább úgy az elmúlt választásokon, mint az országos átlag. Ehhez az 1990 óta megrendezett hét választás pártlistás eredményeit vizsgálva azt néztük meg, hogy az ország bő 3000 településén mekkora volt az eltérés az országos eredményektől: a hét választásra átlagolva a települési pártarányok milyen arányban egyeznek meg az országos arányokkal. Ez alapján sorba állítottuk a településeket, hogy lássuk, a választási eredmények alapján melyek a legtipikusabb magyar városok/községek – az eredmény némileg minket is meglepett.

Mint a térképen látszik, ebből a laikus szociológiai szempontból a „legmagyarabb” települések kivétel nélkül Kelet-Magyarországon: Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében találhatók. A legelső a fürdőváros Hajdúszoboszló: itt '90 óta átlagosan közel 95 százalékban úgy szavaztak az emberek, mint az országos átlag. Rögtön utána jön Debrecen – bár Kósa Lajos miatt erős fideszes bázisként tartjuk számon a várost, a jelek szerint a város alapvetően úgy szavaz, mint az ország egésze.

Mátészalka, Nyíregyháza és más szabolcsi települések mellett szavazásilag átlagmagyar Kisvárda is – hogy Seszták miniszter átlag feletti érdekérvényesítése átlag feletti eredményeket is hoz-e majd itt a pártjának, meglátjuk; vasárnap este eldől ez is.

Horn Gyuláék '94-ben az Észak-Alföldet is megnyerték, meg (négy évre) az országot is. További részletes eredmények a rendszerváltás utáni választásokról települési bontásban ezen az oldalon böngészhetők, a térkép feletti fülön tudja beállítani az Önt érdeklő pártokat és évszámokat.