Orosz és román szála is van a civilek elleni lejárató hadjáratnak

Orosz, izraeli, de még egy román szálra is bukkantak a BuzzFeed amerikai hírportál oknyomozói, amikor annak próbáltak utánajárni, kik lehettek a végrehajtói és a megbízói annak az összehangolt, NGO-k elleni nagyszabású nemzetközi műveletnek, amiről csütörtökön az Index is beszámolt. A végrehajtók által titokban rögzített hangfelvételek landoltak Bayer Zsoltnál, majd ezekre építette kommunikációját a kampány finisében az Orbán-kormány.

Az Orbán-kormány bögyében lévő nem kormányzati szervezetek, azaz NGO-k ellen végrehajtott lejáratási akciót ugyanaz a csoport követte el - erre jutott a nyomozása során az egyik legnagyobb amerikai hírportál, a BuzzFeed. A lap egy nappal azután közölte az oknyomozó cikkét, hogy az Index is megpróbálta rekonstruálni, mi állhat a nagyrészt Soros Györgyhöz köthető civilek elleni művelet hátterében. Lapunk úgy tudja, hogy egy izraeli hátterű privát biztonsági cég emberei lehettek a végrehajtók, de a BuzzFeed azt írja: a nyomozásuk végén azt nem tudták kideríteni, kik lehettek a végrehajtók, ahogy azt sem, kik a megbízók. Viszont a hírportál izraeli, orosz és román szálakat is talált a nyomozása során.

Célkeresztben az NGO-k

A történet lényege röviden, hogy tavaly év végén és az idei év elején különböző cégektől kerestek meg a civil szférában dolgozó vagy Soros György civil szervezetéhez, esetleg egyéb érdekeltségéhez köthető embereket és találkozókra hívták őket. A találkozókon elhangzott magánbeszélgetéseket titokban rögzítették, majd később olyan cikkek jelentek meg a sajtóban (először az izraeli Jerusalem Postban, majd a kormánypárti Magyar Időkben), amelyekben ezekből a felvételekből idéztek, legtöbbször a szövegkörnyezetükből kiragadott mondatokat. Az Orbán-kormány "Sorosleaks"-nek nevezte el ezeket a felvételeket és ezekre alapozva állította húsvéti rádióinterjújában a miniszterelnök, hogy Sorosnak kétezer zsoldosa van Magyarországon, de a kormányzat név szerint ismeri őket.

A műveletet végrehajtó cég emberei nem létező cégeket "kreáltak", álneveket használtak. A végrehajtók éltek olyan illegális módszerekkel is, ami arra utal, hogy többüknek profi titkosszolgálati múltjuk van. Ahogy arról beszámoltunk, információnk szerint a civilek elleni összehangolt akcióban legalább két bécsi találkozót a magyar kémelhárítás, az Alkotmányvédelmi Hivatal is figyelemmel kísért. A magyar titkosszolgálatnak tehát lehetnek információi a külföldi végrehajtókról, csakhogy amíg a nemzetbiztonsági bizottság működésképtelen, addig a testület ellenzéki erről akkor sem tudnának érdemi információt kicsikarni az AH vezetőjétől, ha akarnának.

Bár az Index nem írta azt, hogy a hangfelvételek alapján a Magyar Időkben cikksorozatot író Bayer Zsolt és a végrehajtók között bármiféle kapcsolat lenne, cikkünk megjelenése után a kormánypárti publicista tagadta, hogy bármilyen kapcsolatban állna külföldi titkosszolgálattal vagy ilyen irányultságú privát céggel. Bayer elmondása szerint a hangfelvételeket egy pendrive-on kapta, de hogy kitől, azt nem hajlandó elárulni.

Voltak olyan kamucégek, amiknek még irodát is béreltek

Az Indexnek név nélkül nyilatkozó titkosszolgálati szakemberek szerint egyébként is életszerűtlen, hogy Bayer bármilyen kapcsolatban állna a végrehajtókkal, de az is igaz, hogy azon vagy azokon az embereken keresztül, akiktől kaphatta az anyagot, könnyebb lenne utat találni a végrehajtók és a megbízó(k) között közvetítő emberhez, emberekhez. Az AH-nak már csak azért is vizsgálnia kellett ezt a vonalat, mert a hivatalnak az egyik magyar célszemély, az egyébként Soros György alapítványával semmilyen kapcsolatban nem álló Migration Aid nevű szervezet vezetője, Siewert András ezt időben jelezte is.

A BuzzFeed a kamucégek domain címeinek vizsgálatával, valamint a célszemélyek elmondásai alapján próbálta visszafejteni, kik lehettek a végrehajtók. Cikkükből kiderül, hogy a végrehajtók három kamucégnek rövid ideig még irodákat is béreltek. A kamucégek honlapjainak elkészítésénél pedig ugyanazt a Wix web nevű weblapszerkesztői platformot használták. Az álneveken bemutatkozó embereknek saját Linkedin-profilt készítettek, de más közösségi oldalon ezek a személyek nem voltak jelen. Bár a Linkedin-oldalakon feltüntettek korábbi munkahelyeket, amikor a BuzzFeed ezeknél a munkahelyeknél érdeklődött, kiderült: ilyen nevű emberek ott soha nem dolgoztak.

A BuzzFeed nyomozása során egy orosz oligarcha, Szulejmán Kerimov is képbe került. Az 52 éves Kerimov Oroszország egyik leggazdagabb embere, vagyonát a Forbes 6,3 milliárd dollárra becsüli. Az ő érdekeltségébe tartozik a legnagyobb orosz aranybányászati vállalat, és Kerimov volt a tulajdonosa annak a Mahacskala labdarúgócsapatnak, amelyik 2011-ben 14 millió euróért négy évre megvásárolta a PSV-től Dzsudzsák Balázs játékjogát. A BuzzFeed a civilek elleni művelet során felhasznált domain nevek vizsgálatánál jutott el Kerimovig.

Siewert Andrást ugyanis egy Smart InnoTech nevű kamucég képviseletében kereste fel egy Grigori Alexsandrov álnéven bemutatkozó férfi. A smartinnotech.com domain címet egy Perfect Privacy llc nevű amerikai cég regisztrálta. A Perfect Privacy - sok más céghez hasonlóan - teljesen legális szolgáltatásként kínálja, hogy ügyfeleinek úgy regisztrál domain címeket, hogy a kíváncsiskodók ne tudják meg, ki a domain tulajdonosa. A Perfect Privacy ugyanakkor a Smart InnoTech oldal regisztrálásakor egy olyan, egyedi e-mail címet használt, amire rákeresve látható, hogy ugyanazon az egyedi e-mail címen 11 másik domaint is regisztráltak. Ezen domainek alatt olyan weboldalak futnak, amelyeken Kerimovval kapcsolatos anyagok vannak fent.

Hibáztak, vagy éppen ez volt a cél

Csakhogy ömagában ez nem bizonyítja, hogy Kerimovnak bármi köze van a Smart InnoTech regisztrációjához. A BuzzFeed megkereste Kerimov sajtófőnökét, aki tagadta, hogy akár az orosz oligarchának, akár az oligarcha alapítványának bármi köze lenne ezekhez az oldalakhoz és azt állította: fogalma sincs, hogy ezeket az oldalakat kik csinálják. A BuzzFeed szerint arra nincs semmilyen bizonyíték, hogy Kemirovnak köze lenne az oldalakhoz, de egy dolog biztos: az InnoTechet és ezeket a kemirovos oldalakat ugyanazok regisztrálták.

Az Indexnek név nélkül nyilatkozó titkosszolgálati szakemberek szerint két verzió lehetséges: vagy a végrehajtók óriásit hibáztak és egy olyan e-mail címet adtak meg, ami a Kerimovval összeköti őket , vagy ez egy úgynevezett false-flag, azaz hamis zászlós művelet. Utóbbi azt jelenti, hogy szándékosan úgy tervezték meg az akciót, hogy ha a célszemély vagy bárki vissza akarja fejteni, hogy ki állhat a háttérben, akkor egy harmadik ország, ez esetben Oroszország kerüljön képbe. Szakemberek szerint azért is valószínűbb, hogy ez esetben egy orosz irányba terelt "hamis zászlós" műveletről lehet szó, mert az InnoTech kamucég képviseletében eljáró férfi az oroszosan hangzó Alexsandrov álnevet használta a Migration Aid elleni műveletben.

Megtalálták az egyik kamuembert, aki tovább kamuzott

A BuzzFeed vizsgálata során derült ki, hogy az egyik kamucég domainjének a regisztrációja során egy olyan e-mail címet adtak meg, ami egy izraeli személyé, Dimitri Saviné, de ő az amerikai lapnak azt nyilatkozta: valóban övé a platinatech.com domain, de annak semmi köze nincsen a brit kamucéghez, a Platina Techhez, amit a végrehajtók szintén felhasználtak az egyik műveletben. A lapnak Savin azt írta: ha fel is használta valaki a Platina Tech nevét, akkor azt az ő tudta és engedélye nélkül tette. Egy másik, a művelet során felhasznált domain egy romániai fejlesztő tulajdonában áll, de ő nem válaszolt a BuzzFeed megkeresésére.

Az amerikai lap szerint azonban hasonló struktúrájú, nyelvezetű és eredetű weboldalak vannak, amelyek még aktívak, ami két dolgot jelenthet: még vannak folyamatban lévő műveletei a csoportnak, vagy a jövőben akarják ezeket a még aktív weboldalakat felhasználni.

A BuzzFeed berlini tudósítója megnézte az egyik kamucég - honlapján feltüntetett - berlini székhelyét, de nem talált semmit. Ez volt a FinWaves nevű cég, aminek a nevében egy Maya Weiss nevű nő jelentkezett be a Magyar Helsinki Bizottságnál. A BuzzFeed fel tudta venni Maya Weiss-szel e-mailben a kapcsolatot, de a levelezésük sirán kiderült, hogy nem stimmelnek az általa elmondottak. Weiss azt kérte az újságíróktól, akik találkozni szerettek volna vele, hogy találkozzanak majd az április 8-ai, magyarországi választás (!) után, majd azt kezdte el magyarázni, hogy azért nincs nyoma a cégjegyzésekben a társaságuknak, mert más néven regisztrálták, a berlini székhelyüket pedig csak adminisztrációs céllal tartják fent. Amikor a BuzzFeed visszakérdezett, hogy milyen néven regisztrálták a céget, Weiss nem válaszolt, aztán felszívódott.