Kövér Lászlónak nem tetszik, hogy nem valódi politikai kérdésekről volt szó a kampányban. Nyugalom, a Fidesz állandó dohogójának számító házelnök szerint ezért persze nem az eukarióta-szintre alámerülő kormánypropaganda a felelős, hanem az ellenzék. Kövér a Magyar Hírlapban azt mondta, hogy:

olyan kampány talán még nem volt, hogy a négy-, illetve nyolcévnyi teljesítményről szinte egyáltalán nem eshetett szó, csak a rágalmazás és gyalázkodás jellemezte az ellenzék propagandáját.

És ennek az ellenzéknek (meg külföldi támogatóinak) egyébként is "lételemük, hogy polarizálni kell a társadalmakat". Kövér szerint a megosztottság fenntartásának célja szerinte "akkor is megmarad a részükről, ha nyer a Fidesz-KDNP" - amivel lényegében előrevetíti azt, hogy a rendszer a választás után sem fog konszolidálódni, hiszen továbbra is fennáll a "fenyegetés". Ez a fenyegetés Kövér szerint sem más, mint a civil szféra, melynek tagjait: