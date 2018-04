Szatmáry Kristóf körzetében „valakik” eltüntették a legesélyesebb ellenzéki jelöltek, Orbán ügyvédjének, Bajkai István a majdnem összellenzéki támogatottságú balos ellenfelével, a négy éve is győztes Oláh Lajossal másként próbálnak elbánni „valakik”: egy másik ellenzékit (a négy éve még Angyalföldön induló Moldován Lászlót) mondják a legesélyesebbnek. És persze terjesztenek néhány mocskolódó szórólapot is Oláhról, pedig hát nem is ő a „valóban esélyes” jelölt.