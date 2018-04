A a kínos számlaadási botrányba keveredett fideszes Szatmáry Kristóf elleni legesélyesebb ellenzéki jelölt a XVI. kerületben az Együtt-jelölt Vajda Zoltán, aki javára visszalépett a DK és a Momentum jelöltje is. Ezek után meglepő-e, hogy „valakik” olyan fénymásolt lappal ragasztják le Vajda plakátját, amelyen már nem is szerepel a „még választható jelöltek” között? A kerületben egyébként 2-3 százalék különbség van Szatmáry és Vajda között, a jobbikos és LMP-s pártszimpatizánsok átszavazásával akár el is bukhat a fideszes exállamtitkár.