Márki-Zay Lázár-pusztító ajánlatot adott az MSZP-nek

Márki-Zay Péter az ellenzéki együttműködéssel megválasztott hódmezővásárhelyi polgármester még az utolsó pillanatban is dolgozik azon, hogy vasárnap az országgyűlési választásokon is megvalósuljon az ellenzéki együttműködés. Ezért szombat reggel a Facebookon azt az ajánlatot tette, hogy ha a Hódmezővásárhelyt és Makót magába foglaló Csongrád megyei 4-es választókerületben a szocialista Rója István visszalép a mérések szerint esélyesebb jobbikos Kiss Attila javára, akkor életében először listán az MSZP-re fog szavazni, és mást is erre fog kérni.

Márki-Zay szerint ez a becsületalapú kompenzációs modell "országosan máshol is használható lenne".