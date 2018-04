Fájhat a Fidesz feje a hosszú sorok miatt

Két helyen is megnéztük, miért van akkora sor az átjelentkezések miatt, és elég triviális a történet: azért, mert rengetegen jelentkeztek át. Például az örök rekorder Bocskai úti iskolában négy éve négyezer, most tízezer átjelentkező van.

De mi olvasható ki ebből?

15 Galéria: A Bocskain már több mint három órás a várakozási idő Fotó: Ajpek Orsi

Feltűnő, hogy szinte csak fiatalok vannak az átjelentkezős soroknál. Persze, logikus, ezek a fiatalok Budapesten tanulnak vagy dolgoznak pár éve, de kollégiumban vagy albérletben laknak, és az otthoni címük még mindig az állandó lakcímük. Az, hogy ilyen hosszúak a sorok, nem jelent mást, mint hogy

ez a generáció – feltehetően első, de maximum második szavazók –most sokkal jobban érdeklődik a politika iránt, mint négy évvel ezelőtt.

Ehhez két dolgot érdemes megjegyezni. Az egyik, hogy az elemzések szerint a Fidesz a fiatalok körében relatív kevéssé népszerű, Orbán Viktor a március 15-i beszédében külön meg is próbálta megszólítani, buzdítani a fiatalokat. A másik, hogy a tipikusan generációs párt Momentum kampányzáróján elhangzott, hogy az elmúlt időszakban a Momentum volt a második legkeresettebb az interneten, állításuk szerint óriási az érdeklődés körülöttük.

De a Jobbik is hagyományosan erős a fiatalok körében, pár éve legalábbis még klasszikusan ők voltak az egyetemisták pártja, és akkor még a Jobbikra mondták, hogy a netes (=fiatalokat elérő) kampányolásban milyen aktívak. Most is ezt állítják magukról, a pártközeli Iránytű szerint táboruk 26 százalékát a 18–29 év közöttiek teszik ki, míg a Fidesznél 13 százalék ez az arány. Nem beszélve arról, hogy nekünk is azt nyilatkozta minden sorban álló, hogy kormányt váltani jött.

Akár így, akár úgy, a Fidesznek ez az egész aggodalomra adhat okot. Ha egy egész generáció megjelent most a szavazóurnáknál, amelynek a túlnyomó többsége ellenzéki, azt csak az idősebbek nagyon sikeres mozgósításával tudja kimozogni a Fidesz. Amit persze lehet, hogy sikerrel meg is old – most még.