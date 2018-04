Nincs kifogás! Menjen el szavazni!

Vasárnap akár 20 fok is lehet, és állítólag még a nap is előbukkan majd végre a szürke, téli felhők mögül. Ideális idő, hogy kimenjen a szabadba sétálni egyet a családdal, meg a kutyával, hogy megnézze, árulnak-e már fagylaltot a főtéri cukrászdában, vagy hogy bepöccintse a motoros fűkaszát a telken. De előtte húzzon el szavazni, voksolni, vagy csak szimplán választani, mert április 8. nemcsak egy egyszerű tavaszi vasárnap, és még csak nem is a MyVIP 12. születésnapja, hanem a demokrácia ünnepe. És most ez alá tényleg elképzelhet valami heroikus indulót sok rézfúvóssal.

Mert négy éven át csak a pálya széléről köpködhetjük a szotyit, hogy nézd már ennél még az öreganyám is jobban nyomná, ráadásul ő nem is lopná el a labdát, meg a kaput. Meg hogy szemüveget a bírónak. De vasárnap mi állíthatjuk össze az elkövetkező négy év válogatottját, és ez annyira fontos dolog, hogy feleslegesek a béna futball-hasonlatok is: menjen el szavazni, hogy elmondhassa, milyen országban szeretné élni ezentúl.

Mi nem vagyunk a Tv2, mi nem mondjuk meg, kire szavazzon, csak menjen el, és ajándékozza meg kedvenc politikusát két egymást metsző vonallal a szavazólapon. Vagy legalább azt, akit a legkevésbé gyűlöl.

Lehet, hogy most a nagy rikácsolásban, úgy tűnik, hogy ez a választás arról szól csak, hogy most akkor Brüsszel lebonthatja-e a kerítést a kórházak beázott plafonú sürgősségi osztályain, de valójában az a kérdés, hogy ki alakíthat kormányt. Másképpen mondom: hogy ki költheti el azt a sok pénzt, amit adóként befizetünk, és legfőképpen mire.

Tehát teljesen mindegy, hogy ünneplőben, vagy gumicsizmában, de menjen el szavazni. Mutassa meg, hogy még érdekli, hogy mi fog történni velünk itt és most, Magyarországon. Utána pedig nyomja meg büszkén azt a gombot, ott az Index logó mellett, és mondja el minden barátjának, ismerősének, és azoknak is, akiket csak úgy véletlenül jelölt vissza a Facebookon, hogy

a demokráciának igenis van értelme, szavazni pedig még mindig menő!

Az Index idén is Graffitember exkluzív rajzaival ajándékozza meg a büszke demokratákat, a Mester Választás-ciklusának újabb darabjait is megtalálja a random képek között, ha ott fent, az Index logó mellett a “Szavaztam, és büszke vagyok rá”-feliratú gombra kattint! Ha meg nem bízik a random-generátorban, kattins végig itt ezt a galériát a demokratikus műélvezet kedvéért.

És ha már vitt még egy embert, és megosztotta, like-olta, és sharelte is, nincs más dolga, mint követni a választási eredményeket itt, az Indexen.