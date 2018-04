Budapesten több helyen is hosszú sorokban várnak az átjelentkezett szavazók arra, hogy bejussanak az urnákhoz. Az Eötvös utcai szavazókörben is ez a helyzet, ahol a Szófia utcáig áll a sor, a várakozók között pedig a Blikk egyik olvasója kiszúrta, hogy a Halott Pénz énekese, Marsalkó Dávid, is ott volt. A lap értesülései szerint a zenész kivárta a sorát és már szavazott.