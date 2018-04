Egyik olvasónk, Zsófi írt nekünk, hogy nem kapott borítékot a szavazásnál, ezért az összehajtott szavazólapokat csak úgy magukban tudta bedobni az urnába:

Ki voltak készítve a borítékok, de nem adták oda, pedig többen is rákérdeztünk. Azt mondták, ha boríték nélkül dobjuk be a lapokat, akkor is érvényes, és így egyszerűbb lesz megszámolni. Nagyon remélem, hogy ez így legális, mindenesetre nagyon meglepődtünk mindannyian, akik szavaztunk.