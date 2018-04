Amikor rákérdeztünk, hogy mit csináljanak azok, akik nem kaptak visszaigazoló e-mailt az átjelentkezésükről, azt írták, hogy érdemes a helyi választási bizottságnál rákérdezni, hogy rendben van-e az átjelentkezés. Viszont van olyan olvasónk, aki szerint ez nem sokat segít.

Értem én, hogy most az Indexnek megkeresésre ezt mondták, hogy hívjuk fel a helyi Választási Irodát, viszont az emberek többsége azért jelentkezett át, mert valamely okból nem tud az állandó lakcímén szavazni, így nem gondolom, hogy ez a válasz megoldás a NVI-tól. Arról nem is beszélve, hogy ez több ezer szavazatot is jelenthet, ha nekem a csütörtöki átjelentkezésem "nem dolgozták még fel" és péntek délután volt a határidő. Illetve a helyszínen, ahol én voltam, hiába reklamáltam, se kontaktot nem tudtak adni, se jegyzőkönyvet nem vettek fel, csak felírták a nevem, hogy visszautasítva, mert nem szerepelek a névjegyzékben. Továbbá az első az volt, hogy felmentem a Választás.hu-ra , ott pedig nem műkodik az oldal ahol az irodak elérhetőségének kéne lennie...