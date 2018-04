Pálffy Ilona szerint az utolsó pillanatban emelkedett további 4 ezer emberrel az átjelentkezők száma, ez okozta a mostani problémát a Bocskai úton. Pálffy az RTL-nek azt is elmondta, hogy a megemelkedett létszámhoz már nem tudtak alkalmazkodni, mire Baló György közbeszólt, hogy már péntek délután tudtak erről a számról.

Pálffy aztán kikérte magának ezt a hangnemet, mert szerinte nem ők tehetnek arról, hogy a törvény szerint már nem tudtak több embert kijelölni az átjelentkezők tömegének kezeléséhez. Pálffy szerint az is probléma, hogy hiába is nyújtottak be javaslatot a törvény megváltoztatására korábban, a kétharmados többség miatt ez nem ment át.

Esetleg 50-60 százalékkal kezdjük

– mondta Pálffy azzal kapcsolatban, hogy a csúszás miatt már ekkora feldolgozottsággal kezdik kommunikálni az eredményeket.

Azt is elmondta, hogy a 210 ezer átjelentkező és az 58 ezer külföldön szavazó voksát ma már biztosan nem tudják összeszámolni.