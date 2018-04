Egy olvasónktól kaptuk a sztorit, hogy nemcsak azokat engedik előre, akik gyerekkel érkeznek, hanem azokat is, akik ebédszünetről ugrottak ki szavazni:





Dolgozom ma 12 órában, és a kollégáim bevállalták hogy helyettesítenek amíg a (némileg megtoldott) ebédszünetem alatt elmegyek szavazni. Megérkezés a Victoriához, ahol több száz méteres sor fogadott. A sor végére beállva az ott állók noszogatására előre sétáltam, és annyit mondtam, hogy ebédszüneten vagyok, csak szeretnék bejutni. Mindenki azt mondta aki hallotta, hogy nem gond, álljak csak be közéjük/eléjük, és szavazzak. Utazással együtt 2 óra alatt végeztem, innen köszönöm én is, és a kollégáim is.