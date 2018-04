Feleségem Budapesten az Uzsoki Utcai Kórházban fekszik egy 3 fős szobában. A szobából mindhárman átjelentkeztek (online) és igényeltek mozgóurnát (papíron) a határidő előtt. Az átjelentkezésről a visszaigazolást megkapta, 19 óráig viszont csak egyikőjükhöz érkezett meg a mozgóurna, ekkor feleségemnek és a másik hölgynek azt mondták, hogy nincsenek azon a listán, hozzájuk másik körzetből fognak kijönni. Ez pedig ugyebár nem történt meg. Kifejezetten aggályosnak tartom, hogy se feleségem, se a másik hölgy nem tudott élni állampolgári jogával, mivel kórházban voltak a szavazás napján. Pláne, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy gyakorolhassák azt"

- írja egy olvasónk. És sajnos nem ez az első ugyanilyen történet magyarokról, akik nem saját hibájukból nem tudtak élni szavazójogukkal: ugyanerről számolt be Horváth Marin, akivel a választási iroda közölte is, attól függ, hogy szavazhat-e, hogy ráérnek a kollégák, és Zoltán is, akihez szintén egy kórházba nem jött ki az igényelt mozgóurna.