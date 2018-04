Amit korábban is írtunk, azt most a Nemzeti Választási Iroda is megerősítette közleményben: addig semmilyen eredményt nem fognak közölni, amíg valamennyi szavazókör be nem zárt. Budapesten több ilyen helyszín is van, például Újbudán, amiről Pálffy Irona, az NVI elnöke azt mondta,

tragikus a helyzet, annak ellenére, hogy három teremben szavaztatnak. Itt másfél kilométeres a sor.

Várhatóan este tíz órára fejeződik be itt a szavazás.

Elmondta, Szegeden, Győrben és Pécsen fél 8 körül tudnak zárni. A XIII. kerületben, a VI., VII., VIII. és IX. kerületben jó a helyzet, bár itt napközben hosszú sorok voltak, idézi az MTI.