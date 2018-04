Stephan Böhler az osztrák szociáldemokratákhoz közel álló ifjúsági szervezet, a Sozialistische Jugend Österreich tagjaként érkezett Budapestre, és bár most a szocialista kampányvárón kaptam el, korábban a Momentumnál is járt már. Legjobban a szélsőjobboldal európai előretörése aggasztja, mely mára kormányzati pozíciókban is megmutatkozik (Magyarországon kívül például az ő hazájában is). Stephan a szélsőjobb harmincas évek óta nem látható előretörésének okát a 2008-as gazdasági válságra adott neoliberális válaszokban látja (arra nem tudott semmit mondani, hogy ez a "neoliberális válasz" Magyarországon pont egy szocialista kormányhoz kötődik). És hogy ő hogyan tesz a szélsőjobb visszaszorításáért? Hát úgy, hogy több közép-európai városban igyekszik "munkásosztályhoz tartozó" emberekkel találkozni. És hogy miben látja a szélsőjobb elleni harc eszközét? A szakszervezetek, társadalmi önszerveződések megerősítésében, hiszen - jelenti ki Magyarországon szokatlan egyértelműséggel -

trockista vagyok.