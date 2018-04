Orbán Viktor ellátogatott Csepelre tolni még egy kicsit Németh Szilárd szekerét, ahol hatalmas taps és éljenzés fogadta.

Orbán szerint a mezőgazdasági munkákkal magyarázható az eddigi magas részvétel, mert vidéken az emberek délután ki akarnak menni a földekre.

A miniszterelnök elmondta, hogy a vasárnapi választás külön csata, az ellenfél is mozgósította az erejét, ma este is győzni kell!

Orbán Viktor elmondta, hogy a mai nap folyamán további helyszínekre is ellátogat, Kucsák Lászlónak is besegít, akinek Kunhalmi az ellenfele, vidékre is megy, sőt telefonálni és kopogtatni is fog.