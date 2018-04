Lassan indul a szavazás az ukrán határ mellett fekvő Tiszabecsen: valamivel több mint 1100 szavazóból 7:45-ig csak 39-en voltak.

Tiszabecs is egyike az elmúlt években felduzzadt településeknek, sok kárpátaljai jelentkezett be ide, sokan vesznek itt és a környéken házat, telket. Egyébként ez az a választókerület, ahol a 29 induló között még Net Párt-jelölt is van. A helyiek arról beszéltek, hogy igen, sokan a nyugdíj miatt jelentkeznek be ide, volt, aki pedig nem érti, hogyan nézi végig a hatóság, ahogy egy kistelepülés élhetetlen házába száznál is többen bejelentkeznek. A sok házvásárlás miatt egyébként fel is hajtották az árakat.