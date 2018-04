Többen is hiába kértek mozgó urnát, az nem érkezett meg

Nagyon sokan voltak, akik egészségügyi okok miatt nem tudtak volna elmenni szavazni, így mozgó urnát igényeltek. Azonban a fura és messze nem elég hatékony rendszer miatt rengeteg ember így sem tudott szavazni.

Édesapám kórházban fekszik Székesfehérváron. Online igényeltük neki a mozgó urnát, vissza is igazolták, még sem érkezett meg.

– írja egyik olvasónk.

Egy kerekesszékes pár is írt nekünk, akik szintén igényelték az urnát, meg is kapták a visszaigazolást. Este még a választási irodát is felhívták, ahol megnyugtatták őket, hogy minden rendben lesz, az urna azonban nem jött.

Egy másik olvasók ezt a videót küldte nekünk, amiben egy mozgáskorlátozott férfi lánya mesél a meg nem érkező urnáról:

Bokatöréssel fekszem a szegedi régi-új klinika traumatológiai osztályán. Mivel korlátolt vagyok a járásban, mozgó urnát igényeltem ide a kórházba a szavazás miatt, ami azonban nem érkezett meg, pedig egész nap vártam. Ebből kifolyólag írtam egy e-mailt a Nemzeti Választási Irodának illetve a helyi szegedi választási irodának is, hogy milyen dolog az, hogy állampolgári jogomtól fosztanak meg pusztán azért, mert nem tudok jelenleg járni. Felháborító!

– írta nekünk egy újabb olvasó.

A probléma az, hogy a mozgó urnát csak este 7 óráig viszik ki az azt igénylőknek, ha egyáltalán kiviszik. Ugyanis erre senki nem vállal garanciát, vagy belefér valaki, vagy nem. Emiatt pedig sok mozgásában korlátozott embert kvázi megfosztanak a szavazati joguktól.