Éjszakába nyúlhat az idei választás

Ma már írtunk arról, hogy a XI. kerületben található Bocskai István Általános Iskolában üzemelő szavazókörnél hatalmas az átjelentkező szavazók sora, a rengeteg ember miatt a szokásosnál is jobban elhúzódhat majd a mostani választás.

Bornemissza Anna, választási bizottsági elnök is erre utalt, mikor arról beszélt, hogy négy éve is fél 9-kor zárt a szavazókörük, pedig akkor csak négyezer átjelentkező volt, most pedig több mint tízezren vannak. Most aki este hétkor beáll a sorba, azt engedik szavazni, és könnyen lehet, hogy csak este 8-9 körül vagy még később zárnak az urnák. Négy éve például hivatalosan este 9-kor jelentette be Pálffy Ilona, hogy minden szavazókör bezárt.

Ez azt is jelenti, hogy amíg az utolsó szavazó le nem adta a voksát, a Nemzeti Választási Iroda nem fogja nyilvánosságra hozni az eredményeket, mármint úgy sem, hogy „x százalékos feldolgozottság mellett", hiszen még tart a szavazás. Ehelyett majd az utolsó urna zárása után öntik ránk az eredményeket, mégpedig feltehetően rögtön egy eléggé előrehaladott feldolgozottsággal.

2014-ben egyébkén érdekes módon nem a Bocskai úton, hanem a XIII. kerületben voksoltak a legtovább, akkor az Üteg utcában szavazott le az utolsó ember háromnegyed 9 körül. Itt amúgy most is lehet számítani csúszásra, de ennek a XIII. kerületi átjelentkezős szavazókörnek a helyszíne most a Kárpát utcában a Berzsenyi Dániel Gimnázium.

A legutóbbi választás utolsó szavazója amúgy László volt, aki állítása szerint azért tartott ki durván két órán át, mert ha már elhatározta, hogy szavaz, akkor szavaz.