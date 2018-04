A fideszesek és az ellenzékiek is pesszimisták

A Fidesz és az ellenzék szavazói is pesszimistának tűntek Csongrád és Békés megyében ott, ahol a kormánypárt részéről Lázár János és Simonka György indult egyéni mandátumért.

A kormánypártra szavazók amiatt sajnálkoztak, hogy valószínűleg nem lesz meg a kétharmad, az ellenzékiek azért, mert szerintük a Fidesznek az nagyon is meglehet, de ha nem, akkor az egyszerű többséggel is vígan megmarad Orbán Viktor kormánya.

Nem reprezentatív felmérésünkben, harminc embert megkérdezve Hódmezővásárhelyen, Orosházán és Újkígyósón - Simonka idevalósi, de a szomszédos körzetben indult - a szavazók fele szavazott a Fideszre, fele az ellenzékre. Ez azt vetíti előre, hogy a nagy részvétel sem feltétlenül jelent előnyt az ellenzéknek, mert a szavazatok megoszlanak pártjaik között, míg a Fidesz egymaga gyűjti be a rá adott szavazatokat.

Tanulsága azonban a választókkal való beszélgetések alapján már most mindenképp van a választásoknak a Fideszre nézve:

a kormánypártiak között is többen mondták, hogy talán túl van már tolva ez a migrációs téma,

és abban minden választó egyetért, hogy a kamupártok indulása nagyon zavaró.

A Fidesz szerencséjére azonban nem találtunk olyan kormánypártit, aki tudta volna, hogy ezt a kamupártok indulására a lehetőséget a kormánypárt teremtette meg.

A harmadik tanulság, hogy a migrációtól való félelem sem feltétlenül sodorja a kormánypárthoz a szavazókat. Többen elmondták, hogy természetesen nem akarják, hogy megismétlődjön a 2015-ös átvonulás, csakhogy

az ellenzéki szavazók, ha tartanak is a migrációtól nem hiszik el Orbán Viktornak, hogy az ellenzéki pártok lebontanák a kerítést, és "migránsországgá" változtatnák Magyarországot.

Többségben voltak azok, akik úgy gondolták, a migrációnál égetőbb probléma a kivándorlás.

A korrupciót megbocsátják a Fidesznek

„Ugyan, egyetlen országban sem lehet felszámolni a korrupciót“ - legyintett egy hódmezővásárhelyi asszony az elmúlt időszakban a nem kormánypárt sajtóban felmerült történetekre a Kósa Lajosnak beígért 800 milliótól Lázár János batidai földjei között felhúzott vadászkastélyon át Simonka György EU-s pályázati pénzekkel kapcsolatos nyomozásig.

„Közel vannak a tűzhöz, ez természetes. Meg aztán ha neki mindaz a vagyona nem lenne, nekem attól nem lenne több” - mondta egy ötvenes rokkantnyugdíjas, aki nagyon remélte, hogy kétharmad lesz, bár elismerte, hogy most ez kevésbé egyértelmű, mint négy éve. "Na jó, lehet, hogy néha a kárunkra is történnek ilyenek" - árnyalta a képet, de ezt végül elütötte azzal, hogy az is lenne mindenütt.

Persze ez nem jelenti, hogy egyébként mindennel elégedett: a hódmezővásárhelyi Bajcsi-Zsilinszky út felújítása elég vacak lett, kéthavonta jönnek rajta csinálni valamit, a Hódmezővásárhely-Szeged tramtrain ötlete Lázártól „meg egyszerűen hülyeség” - sorolta, hogy ennek alapján akár ellenzéki szavazónak is tűnhetett volna. De nem az volt, ami azt sejtette, hogy a Fidesz ereje az ellenzék gyengeségében rejlik.

Ezt az ellenzéki szavazók is érezték: egy-két kivétellel senki sem akadt, aki szerint, ha a Fidesz nem szerezne többséget, akkor az ellenzék képes lenne kormányt alakítani, annyira különbözők.

Kinek az érdeme, hogy vannak munkahelyek?

Meglepő módon a kormánypártiság és ellenzékiség árkain átívelt a munkahelyteremtés megítélése is. Fideszes szavazók is voltak, akik szerint nem annyira a kormánynak, mint inkább az általános nemzetközi konjunktúrának és az itthon működő külföldi cégeknek köszönhető, hogy új munkahelyek jöttek létre.

A közmunka megítélése már jobban egybeesett a pártpreferenciával, bár ez is inkább azon múlt van-e közeli példa a családból. Volt, akinek rokona önkormányzati cégnél, diplomásként keres nettó 72 ezer forintot, mert lehetőség van arra, hogy rendes alkalmazott helyett közmunkásként foglalkoztassák. Aki ezt közelről látja, az nem tapsol a közmunkára épülő munkahelyteremtésnek.

Bejött a 10 ezer forint

„A 88 éves nagymamám a háza és az udvar között mozog. M1-et néz, megkapta a 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt, a 12 ezer forintos rezsitámogatást, ha én nem adok neki több információt, maga szerint kire szavaz” - mondta Orosházán egy fiatalember, aki szerint ezek a rövidtávú kedvezmények jelentősen befolyásolhatják a választást.

"Amióta a polgármester jóban lett Simonkával az önkormányzat kapott 95 millió forintot az épülete felújítására, 50 milliót az óvodára, húszat az orvosi rendelőre" - mondta egy gádorosi férfi, megjegyezve, hogy ezek jó dolgok ugyan, de mégis sokakat bosszant, hogy ehhez a szerinte vitatható reputációjú Simonkával kell jóban lenni. Az meg, hogy már épül a településen egy 200 négyzetméteres piac 40 millióból, meg létrejött egy játszótér 26 millióból, inkább a pénzek gyanús felhasználásának gyanúját erősítik, mint inkább örömet okoz az ott lakóknak.

Számára ugyan nem volt kérdés, hogy az ellenzék egyik pártjára szavaz, de ő sem látta úgy, hogy egy váratlanul létrejövő többség esetén sem tudnának kormányt alakítani.