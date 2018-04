Mit is mondtak korábban, kinek jó a magas részvétel?

Az eddigi adatok alapján rekordszámban mentek el vasárnap szavazni az emberek. Régóta megy az okoskodás, hogy kinek, melyik oldalnak vagy pártnak jó a magas részvétel. Megírtuk a friss adatok alapján mi is, hogy mit gondolunk, de megmutatjuk, hogy a választások előtt ki mit mondott erről.

Az alapképlet egyszerű, amiben másfél hete az összes elemző egyetértett abban, hogy minél többen mennek el választani, annál jobb eredményt érhet el az ellenzék.

A részvétellel kapcsolatos legkonkrétabb forgatókönyvvel Pulai András, a Publicus elemzője rukkolt akkor elő:

Ha a 65 százalékot eléri a részvétel, akkor feltehetően a Fidesz-szavazók elmentek, 70-nél már az ellenzékiek is, 72-73 százaléknál pedig a kis pártoknak el kell kezdeniük aggódni a bejutásért. Nem zárható ki a rekordarányú részvétel sem, ami a 75 százalékot közelíti.

Ilyen magas részvételre Závecz Tibor (Závecz Research) akkori becslése szerint nagyon kicsi az esély, ehhez valami rendkívül intenzív kampányhajrá kellene; igaz, ha a 75% összejönne, „akkor már esetleg a Fidesz mandátumtöbbsége is kérdéses lehet” – fogalmazott.

A jobbikos Iránytű intézet szombaton azt írta, hogy az elmúlt két hétben a szavazási hajlandóság jelentősen megugrott, jelenleg 71 százalékon áll (+/- 3 százalék), vagyis 68 százaléktól a magyar rekordot jelentő 74 százalékig terjed. Ez csúcsot jelent az Intézet méréseinek történetében, 70 százalék feletti eredményt még sohasem mértek, kiélezett időközi választás esetén sem. Egy ilyen magas részvételi arány a kormánypártok számára kedvezőtlen lenne, 70 százalékos részvétel fölött még a Fidesz-KDNP parlamenti többsége is veszélybe kerülne az Iránytű Intézet szerint.

Az inkább baloldali Publicus szerint ha a részvétel 70%-nál magasabb lesz, érdemi esély van olyan helyzet kialakulására, amikor egyik pártnak sincs a kormányalakításhoz szükséges mandátumtöbbsége a parlamentben; ekkor ellenzéki többség is elképzelhető. A képet árnyalja, hogy ebben az esetben van valós esély arra, hogy a DK és az LMP listán ne jusson be a parlamentbe, így a kormányváltó szavazatok elvesztésével újra előnyhöz juttatva a Fideszt. Ebben az esetben várhatóan több mandátuma lesz Fidesznek, bár mindkét pártnak juthatnak be egyéni képviselői a házba.

A Nézőpont Intézet elemzője, Fodor Csaba azt mondta pár napja a köztévén, hogy ha a mostani választáson a részvétel magasabb lenne mint a 2014-esen, az komoly próbatételt jelentene a kisebb pártoknak.