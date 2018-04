Frissült a Nemzeti Választási Iroda honlapján a feldolgozott szavazatok aránya, a határon túli magyarok voksaival meglett a kormánypárti kétharmad. A Fidesz-KDNP frakciónak már legalább 134 mandátuma lesz az Országgyűlésben.

A kétharmados többség akkor is meglenne, ha a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálása után egy mandátumot elveszítene a Fidesz. A 24.hu azt írja, hogy ha továbbra is ilyen arányban növekszik a Fideszre adott listás szavazatok aránya, akár még az MSZP is elbukhat egy listás mandátumot a határon túli szavazatok miatt.