Az ellenzék csak egyetlen körzetet vitt el az Alföldön

Egyetlen egyéni győzelem született egyéniben az Alföldön, a Csongrádi 1-es evk.-ban a MSZP-Párbeszéd színeiben induló Szabó Sándor megismételte korábbi eredményét, ahogy négy évvel ezelőtt, most is megverte a Fidesz jelöltjét. Az ellenzék Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyék egyik körzetében sem tudta szorossá tenni a versenyt. A Fidesz két erősembere, Lázár János és Kósa Lajos is csont nélkül bejutott.

Egy időközi polgármester-választás és Márki-Zay Péter független jelölt sikere után Hódmezővásárhely szimbolikus helyszínné vált, de az összefogás most nem működött, Lázár János több mint 52 százalékkal hozta kerületét, tehát átszavazással sem lehetett volna megverni. A szentesi körzetben induló Farkas Sándor is 50 százalék feletti eredménnyel jutott mandátumhoz. A szegedi 2-es választókerületben induló B. Nagy László is több mint ötezer szavazattal előzte meg a legerősebb ellenzéki jelöltet, az MSZP-s Joób Mártont.

Békésben is mind a négy egyéni körzetet vitte a Fidesz, és mind a négy körzetben a jobbikos jelölt volt a legerősebb kihívó. A legszorosabb körzetben, az orosháziban is több mint kétezer szavazat döntött két jelölt között. Simonka György botránya ellenére is újrázni tudott ott.

Hajdú-Biharban sem született meglepetés, mind a hat körzetet vitte a Fidesz-KDNP. Kósa Lajos simán hozta a debreceni egyes körzetet. Közel kétszer annyi szavazatot kapva, mint az MSZP-s Gurmai Zita. Kósa kevesebb voksot gyűjtött be, mint négy évvel ezelőtt, de így is nagyobb százalékot ért el. A másik öt hajdú-bihari fideszes jelölt viszont még nagyobb arányban nyert, Tasó László majdnem 60 százalékot ért el.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében sem volt igazán szoros küzdelem, egyedül a törökszentmiklósi körzetben sikerült a jobbikos Csányi Tamásnak megközelíteni a fideszes Boldog Istvánt, de így is majdnem háromezer szavazat volt a különbség a két jelölt között. Csányi közel kétezer vokssal szerzett többet mint négy éve, míg az MSZP-P-s Rózsa Endre majdnem hatezret bukott. A Jobbik Szolnokon is az MSZP kárára erősödött, de Kállai Mária így is elég simán hozta a körzetét. A jászberényi és a karcagi körzetben Pócs János és Kovács Sándor is 50 százalék fölötti eredménnyel jutott be a parlamentbe.