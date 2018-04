Mellárnak sikerült egyedül

Baranyában a legizgalmasabb körzetnek az egyes számú pécsi ígérkezett, ahol a függetlenként induló Mellár Tamás javára visszalépett az MSZP–Párbeszéd, az Együtt és a DK is. Mellár személyében országos hírű jobboldali figura indult a fideszes Csizi Péter ellen, Mellár ugyanis a KSH volt elnöke és a Századvég egykori kutatási igazgatója, az MDF országos választmányi tagja is volt, 2006-ban még a Fidesz jelölte a pécsi közgyűlésbe.

Külön nagy port vert fel az a kijelentése, amikor elmondta, hogy ezért jött el Fidesz think tankjaként ismert a Századvégtől, mert kiderült számára, hogy az „csak egy pénzmosoda”. Ezért beperelte a Századvég, a pert első fokon Mellár nyerte, másodfokon viszont a Századvég.

Fő ellenfele, a 35 éves Csizi Péter a pécsi Fidelitas alapítója, emellett nyolc éve országgyűlési képviselő a Fidesz színeiben. Pécsen azért is várhattunk előzetesen szorosabb eredményt, mert a városvezetés meglehetősen amatőrnek tűnő módon kormányozta csődközeli helyzetbe a régió központját. Emellett kiélezett küzdelmet sejtetett a durva helyi kampány is.

Végül elképesztően szoros versenyben, de Mellár nyerte a versenyt , várhatóan pár száz szavazattal. 98,99 százalékos feldolgozottságnál ugyanis már behozhatatlan előnynek számít Mellár mintegy 600 szavazatnyi előnye.

A másik pécsi, illetve Pécs környéki körzet, Baranya 2. kapcsán nem született ellenzéki megállapodás, ezért a fideszes Hoppál Péter kulturális államtitkár győzelme volt borítékolható. Így is történt, az ellenzéki szavazatok szinte egyenlően megoszlottak a jobbikos és a DK-s jelölt közt, Hoppál így simán nyerhetett.

A harmadik baranyai körzet központja Mohács, itt 2014-ben több mint 50 százalékkal nyert a fideszes Hargitai János. Most is ő indult, könnyedén be is húzta a körzetet, esélyük sem volt az ellenzék indulóknak.

A szigetvári központú negyedik baranyai körzetben is csak annyi mozgolódás történt, hogy a Fidesz Tiffán Zsoltot lecserélte, helyette Nagy Csaba indult, Orbán hűséges segédszámolója. Vitte is a körzetet igen könnyedén, 50 százalék feletti eredménnyel.