A Fidesz-KDNP számára fontosnak bizonyult a miskolci választókerületek megőrzése. Ezt abból lehet kikövetkeztetni, hogy Orbán Viktor személyesen is tiszteletét tette a kampány idején. Beszédében a Jobbik szavazóit akarta megszólítani, amikor az avasi lakótelepre betelepített cigányokat nevezte bevándorlóknak. A miniszterelnök ezen megmozdulásáról még Guardian is riportot készített.

A Jobbik új jelöltet indított a választókerületben, aki végül a legesélyesebb ellenzéki jelöltnek bizonyult. Jakab Péter Dénes nyerési esélyeit 35,6% kontra 32,8% arányban hozták ki győztesnek a fideszes jelöltekkel szemben. Esetleges átszavazásokkal pedig még többre.

Ehhez képest szoros verseny alakult ki a fideszes Csöbör Katalin és a Jobbikos Jakab Péter között. Alig volt 1%-nyi különbség a szavazataik között. Végül a kormánypárti jelölt, Csöbör Katalin vitte a választókerületet.

Az utolsó pillanatos visszalépések is azt bizonyították, hogy az erősen baloldali Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. számú választókerülete egy olyan pont, amit az MSZP-nek meg kell őrizni.

2014-ben Dr. Varga László, az MSZP, a Dk, az Együtt, a PM és az MLP támogatottja nyert Sebestyén László fideszes képviselő ellen. Sőt! Mondhatni a jobbikos Pakusza Zoltán ellen is, hisz 1%, azaz 200 szavazat volt a különbség köztük.

Varga négy éve is visszalépésekkel nyerte a körzetet, így a választásokat megelőző visszalépések miatt, hogy az utolsó pillanatban, az LMP-s Doszpoly Botond is visszalépett, ennek papírforma szerinti győzelemnek kellett lennie.

Igaz, a most Fidesz-KDNP színekben indult Hubay Györgynek 33-34%-ot jósoltak a legutolsó felmérések, 3%-kal többet, mint amennyit 2014-ben végül Sebestyén László kapott. Így a szoros küzdelem is benne volt a pakliban, hisz a nagy pártok által támogatott Vargát átszavazás nélkül 28%-ra, átszavazással pedig 36%-ra tették.

Nagyjából egyik jóslat se jött be, mivel Hubay György több mint 38%-kot kapott.

Kis érdekesség, hogy 10%-kal volt lemaradva az MSZP-P jelöltje, de a Jobbiké is. Így lehet, hogy egy visszalépéssel a ellenzék számára nyerhető lett volna a kerület.

Ózd választókerületét 2014-ben a Fidesz-KDNP vitte. És most is. Riz Gábor 48%-kal vitte Borsod megye 3. számú választókerületét.

Abból a szempontból érdekes volt az ózdi választókerület, hogy az elmúlt négy évben volt egy polgármesterválasztás, amit a Jobbik jelöltje, az akkor 27 éves Janiczak Dávid aratott elsöprő győzelmet. Hogy mi történt a várossal az első egy évben, amikor ő volt a polgármester, az itt tudja elolvasni.

A polgármesterrel kapcsolatban március végén előkerült egy hangfelvétel, amin durva stílusban beszél a nőkről. Emiatt a városi Fidesz-szervezet lemondásra szólította fel. Janiczak bocsánatot kért, de nem mondott le.

A választások előtt lehozott anyag célja a Jobbik gyengítése lehetett, mivel az adott választókerületben a jobbikos Farkas Péter Barnabást hozták ki a felmérések a legesélyesebb ellenzéki jelöltnek. A baloldali pártok ugyan nem léptek vissza a javára, így a 20%-ot is bezsebelhető Varga Gergő is ott volt a DK részéről, mint potenciális befutó. Így teljesen megjósolhatatlan volt a végeredmény. Minden az ellenzéki átszavazásokon múlt, ami nem jött össze.

Kazincbarcika is egy “bármi megtörténhet” választókerület volt.

2014-ben, amikor még messze nem nelehetett beszélni ellenzéki koordinációról, akkor az MSZP és a Jobbik is 28-28%-ot szerzett magának a választásokon. Így az akkori Fidesz-KDNP jelöltje, Demeter Zoltán 37%-kal el is vitte a kerületet.

A legfrissebb felmérések azt mutatták, hogy a Jobbik jelöltje, Egyed Zsolt, aki négy éve az ózdi választókerületben szerzett 29%-ot, itt egyedül is 10%-kal többet hozhat, mint az MSZ-P jelöltje, Gúr Nándor. Viszont átszavazással is neccesnek bizonyult a Jobbik győzelme, mivel 0,2% volt a saccolt külömbség a fideszes jelölttel szemben.

A valóság által írt forgatókönyv viszont sima Fidesz-győzelmet hozott. Magas fölénnyel, 45%-kal nyert Demeter Zoltán. A jobbikos Egyed Zsolt 29%-ot szerzett.

Hörcsik Richárd fideszes országgyűlési képviselő Borsod megyei választókerületéről azt derítette ki a Magyar Nemzet, hogy egymáshoz a megszólalásig hasonlító, általánosságokat puffogtató pályázatokkal nyernek uniós támogatást a falvak a terület- és településfejlesztési operatív program keretéből.

Ebben a körzetben a Jobbik egy új jelöltjét, Mikola Gergelyt indította, aki a becslések szerint 30%-ot tud szerezni, átszavazásokkal akár 36%-ot is. Mivel ez még így is meszze van a Fidesz négy évvel korábbi teljesítményétől, így ugyanez a végkimenetel volt a legvalószínűbb forgatókönyv. Így is lett. Hörcsik a kerület szavazatainak közel 50%-át megszerezte.

Voldemort és plakát-ügy

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú választókerületi Orbán-plakátok miatt büntették meg a Fideszt 2 millió forintra. A Tiszaújvárosban kirakott plakátokkal az volt a baj, hogy lényegében csak a miniszterelnök és a szöveg, “Nekünk Magyarország az leső!” volt látható. Az már nem volt elég egyértelmű, hogy ezeket ki rendelte: a kormány vagy a kormánypárt. Ezért a tiszaújvárosi választási bizottság megbüntette a Fideszt.

A Kúria döntése csak egyetlen plakátról szólt, és elvi szinten mondta ki, hogy az jogsértő. A Momentum ezután 24 órás plakátvadászatot hirdetett, hogy bebizonyítsák: országos kampányról van szó, a Fidesz tömegesen sértette meg a törvényt. Egy nap alatt az ország minden részéből, többek között Bajáról, Nagykanizsáról, Tiszaújvárosból és Budapestről érkeztek be képek a jogsértő plakátokról.

Ezt megelőzően volt egy kínosabb ügy, ami Borsod Abaúj-Zemplén megye 6. számú választókerületének fideszes jelöltjéről szólt.

A tiszaújvárosi választókörzetet 2014-ben Dr. Mengyi Roland volt a Fidesz-KDNP befutója. A választások után két évvel viszont volt egy elég kellemetlen ügye, ami miatt ráragadt a Voldemort gúnynév.

Kétes ügybe keveredett. Egy szociális szövetkezet üzemeltetőinek Mengyi Roland ígért segítséget, hogy egy uniós pályázaton nyerjenek, cserébe a pénz nagy részét kérte visszacsorgatni. Vádat emeltek ellene bűnsegédként különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetkezetben elkövetett költségvetési csalás kísérlete, és vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés miatt.

Mengyi Roland korrupciós ugye a Fidesznek is kínos lett. Ellenszavazat nélkül, azaz a Fideszesek is megszavazták a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. Így került az ügyészség elé a Voldemort-ügy.

Most Koncz Ferenc indult a Fidesz-KDNP jelöltjeként, akit átszavazással Bíró Gábor, a Jobbik jelöltje tudott volna megszorongatni a felmérések szerint. Az ellenzéki jelölt 30%-ot tudott csak szerezni, míg a kormánypárti jelölt behúzta az 50%-ot.

Tállai birodalma

A borsodi 7. körzetben, mezőkövesden a NAV-vezér Tállai András indult ismét, aki négy éve a szavazatok 47%-át bezsebelve nyert. A parlamenti széke most sem volt igazán veszélyben, az ellenzéki jelöltek még átszavazással sem tudták megszorongatni az adópolitikáért felelős képviselőt. A legesélyesebb ellenzéki jelölt, a Jobbikot képviselő Lukács Attila a szavazatok 31,34%-át kapta, az MSZP-Párbeszés jelöltje, Kormos Anna 8,33%, az LMP-s Ambrus Gyöngyi 3,31%, az Együtt jelöltje, Kiss Tamás pedig 0,24%-ot kapott. A mezőkövesdi focicsapatot is tulajdonló és a benzin árát bemondásra lejjebb vinni is képes Tállai körzetében idén jóval többen mentek el szavazni, mint 2014-ben, akkor a választópolgárok kicsit több, mint 60 százaléka, idén viszont több mint 67 százaléka járult az urnákhoz.