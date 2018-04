A Fidesz úgy letarolta Heves megyét, hogy Vona Gábort is megsemmisítette

Heves megye három választókerületében az volt a nagy kérdés, hogy sikerül-e a Jobbiknak nyernie ezeken a helyeken. Előzetes felmérések és becslések azt mutatták, hogy háromból két helyen biztosan nyerhetett volna Vona Gábor pártja, de az egyik kerületnél simán benne volt a levegőben egy fideszes győzelem. Ehhez képest egész Heves megye narancssárgára színeződött, sőt, amikor megérkeztek az eredmények, Vona Gábor bejelentette, hogy hétfőn benyújtja pártvezetői lemondását.

Eger

Az egri választókerületben négy éve még sima Fidesz-győzelem született. Akkor 38,94%-kal nyert Nyitrai Zsolt, Mirkóczki Ádám 28,37%-ot szerzett, és nagyjából ugyanennyit az MSZP, a DK, a PM, az Együtt és az MLP támogatottja, dr. Szakóczi Géza György.

Az eltelt időszakban a Jobbik erősen feljött, de annyira, hogy a Nyitrait népszerűsítő kampányba még Orbán Viktornak is be kellett segítenie. Ahogy azt a miniszterelnök megjegyezte az aláírásgyűjtésről készült videójában:

Egy mosógépet könnyebb eladni, mint téged

– mondta a Fidesz-KDNP jelöltjére nézve.

A felmérések azt mutatták, hogy átszavazás nélkül is ott lehet a Fidesz nyakában a Jobbik. A DK és az LMP itt is indult – előbbinek 18%-ot jósoltak –, viszont a Momentum négy nappal a választások előtt visszalépett a Jobbik javára a választókerületben. Így nem volt teljesen elképzelhetetlen, hogy Vona Gábor pártjának egyik legismertebb arca, a szóvivő Mirkóczki Ádám kapja a legtöbb szavazatot, és nyerjen Nyitrai ellen.

A becslések ellenére viszont Mirkóczki most 11%-kal elmaradt Nyitraitól.

64,58%-os volt a részvételi arány 2014-ben, most pedig 69,32%.

Gyöngyös

Gyöngyös választókerületében négy éve alig több mint 1%-os különbséggel, 36,9-35,7 arányban sikerült a Fidesz–KDNP jelöltjének, Horváth László Dezsőnek legyőznie a Jobbik elnökét, Vona Gábort. Ráadásul úgy, hogy a baloldali pártok által támogatott jelölt, Sós Tamás is jelentős szeletet, 22% kapott Heves megye 2. számú választókerületében leadott szavazatokból.

Felmérések azt mutatták, hogy Vona Gábor simán nyer ebben a kerületben. Az esélyeit az is növelte, hogy február elején Gyöngyös polgármestere, Heisz Görgy, aki az MSZP jelöltje is volt, könnyeivel küzdve lépett vissza, sőt, még a pártból is kilépett, hogy majd a 2019-ben függetlenként indulhasson újra a polgármesteri címért. Szóba került az is, hogy esetleg Fodor Gábort indítják majd a kerületben, de végül Orosz Bálint János lett az MSZP-P befutója.

Így papírforma szerint, átszavazás nélkül is sima, 40%-os többséggel volt esély a Jobbik győzelmére. Ehhez képest Vona 41,05%-ot szerzett, míg Horváth László 46,87%-ot.

Az eredmények beérkeztekor a Jobbik elnöke be is jelentette lemondását.

66,12%-os volt a részvételi arány 2014-ben, míg most 70,4%.

Hatvan

Szabó Zsolt 51,71%-os abszolút fölénnyel nyerte meg a választókerületét.

Szabó Zsoltról a választás előtti hetekben írta meg a Magyar Nemzet, hogy egymilliárdja parkol egy offshore cég számláján. Az Index megpróbálta megkeresni a fideszes államtitkárt, de hiába. A Jobbik pedig a következővel állt elő: ingatlanpanama zajlott a leendő hatvani sportkomplexumnál.

Egy március 19-i kormányhatározat szerint Hatvanban létrejön egy fedett sportkomplexum. Ez azért érdekes, mert míg a város korábbi vezetése egy közművesített zöldterületen tervezte a megvalósítást, addig egy 2013-as határozat szerint egy kietlen területen építenék fel a létesítményt. Azt a bizonyos külterületet 2014. január 13-án megvette az önkormányzat, majd ugyanazon a napon Szabó Zsolt családja megvette a környező területet.

A választások előtti felmérések azt mutatták, hogy a Jobbik jelöltje a legesélyesebb. Átszavazás nélkül is 36%-ot jósoltak neki. Az egyértelmű győzelmet nehezítette, hogy Sneider javára egy párt sem lépett vissza. Sőt! Két azonos nevű jelölt is ment egymás ellen: egy Tóth Norbert az LMP, egy másik Tóth Norbert meg az MSZP-Párbeszéd színeiben. Mindezek után Sneider 34,48%-ot tudott szerezni.

59,94%-os volt a részvételi arány 2014-ben, míg most 67,15%.

