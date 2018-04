Brutálisat mozgósított vidéken a Fidesz, a polgári kerületekben viszont gyengült

Érdekes eredményre jutunk, ha összehasonlítjuk a budapesti választókerületekben a fideszes egyéni jelöltekre leadott szavazatszámot a 2014-essel. Budapesten felemásan szerepelt ilyen szempontból a kormánypárt, 8 kerületben rontott 2014-hez képest, 10-ben javított. A gyengülő kerületek felsorolásából kiderül, hogy köztük vannak a klasszikusan polgáribb (pl. Hegyvidék) és az évek óta balosabb részek (Zugló, XIII. ker.).

A nagy nevek közül Kocsis Máté és Németh Szilárd is jobban mozgósított, mint négy éve, igaz, ez utóbbinak még mindig kevés volt a győzelemhez. Budapesten a legnagyobbat erősödő Kucsák László is csak 11 százalékkal húzott be többet, mint 2014-ben, ami - később látni fogjuk - a vidéki adatokhoz képest alacsonynak számít.

Vidéken a nevesebb, ismertebb fideszesek mind nagyon nagyot mozgósítottak, egyedül az öröklésbotrányba keveredett Kósa Lajos és Simonka György nem szerzett szignifikánsan több szavazatot, mint négy éve. A többiek, beleértve a belize-i számlával vádolt, Lázárral is összekülönböző Szabó Zsoltot, vagy a sorosozós-disznós poszttal elhíresült Pócs Jánost is brutálisan több voksot söpörtek be, simán röpködnek a 20-30 százalékos erősödések.

(Borítókép: Máthé Zoltán / MTI)