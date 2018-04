Az LMP-ben már a választás előtt állt a bál

Már a választás előtt etikai vizsgálat indult Hadházy Ákos ellen, mert az LMP legfőbb döntéshozói testületeinek határozatai ellenére kokettált a szocialistákkal. Megúszták, hogy a párton belüli feszültség a választás előtt robbanjon, de most valamit kezdeniük kell a helyzettel.

A csodával határos módon sikerült az LMP-nek a választásokig elkerülnie, hogy kitörjön a párton belüli háború vagy hogy szétszakadjon a párt. A történet megértéséhez kicsit távolabbról kell kezdenünk.

Az LMP a megalakulása óta azt hirdeti, hogy sem a Fidesszel, sem az MSZP-vel (és utódpártjaival) nem működik együtt. Ezekről időre időre mindenféle - elvileg kötelező érvényű - határozatok is születtek.

Az LMP nehéz helyzetbe került a hódmezővásárhelyi, meglepetést hozó időközi polgármesterválasztás után, mert egyre nagyobb lett a közvélemény és a többi párt nyomása is arra, hogy április 8-ra működjenek együtt, lépjenek vissza az esélyesebb jelölt javára, akkor is ha MSZP-st kell ezzel támogatniuk.

Ebben az LMP - az érvényes kongresszusi és országos politikai tanácsi határozatok ellenére - tett kisebb lépéseket, amik már eleve feszítették a tagságot, sokan nem nézték ezt jó szemmel, többen ki is léptek. Az utolsó napokra viszont kicsit bedurvultak a dolgok, és pártbéli forrásaink szerint ennek Hadházy Ákos, a párt társelnöke volt az oka.

Hadházy egykor fideszes politikus volt, 2014-ben került az LMP-hez, és a fideszes trafikmutyi leleplezésével szerzett magának országos hírnevet. A párton belül viszont már régóta fura szemmel nézték az MSZP-vel való egyezkedéseit, ami a választások előtti napokra pörgött a csúcsra. Forrásaink szerint a pártvezetés teljesen lefagyott az elszabadult hajóágyúként kavaró, a párt vezető testületeinek döntéseit semmibe vevő lépéseitől, és csak imádkoztak, hogy ne robbanjon a belső feszültség április 8-a előtt.

Hadházy fő célja az volt, hogy Szekszárdon indulhasson egyéniben, és ennek érdekében próbált az LMP nevében olyan, nem tervezett, egyéb visszalépésekről szóló felajánlásokat is tenni, amihez nem volt felhatalmazása, többször hivatalosan is figyelmeztették emiatt. Végül sikerült elérnie, hogy a körzetében az MSZP-s Harangozó visszalépjen (Hadházy kikapott amúgy), de a furcsa viselkedésére szépen rávilágít, hogy korábban elképzelhetőnek tartotta azt is, hogy ő lépjen vissza Harangozó javára.

És mi ebben a furcsa?

Harangozó nyíltan támogatta és támogatja a Paksi Atomerőmű bővítését, miközben az LMP egyik legmarkánsabb programpontja a beruházás ellenzése, lehetőség szerinti leállítása. Tehát a Paksot ellenző zöldpárt társelnöke képest lett volna a paksi beruházást egyértelműen akaró MSZP-s támogatására. Ezt - az MSZP-vel való egyéb együttműködésen túl - már sok LMP-s gyomra nem vette be. Hadházy ellen emiatt már a választások előtt megindult egy etikai vizsgálat, aminek az lett az eredménye, hogy az ügyét a fegyelmi bizottsághoz utalták. Ez a testület szombaton tárgyalja az ügyet. Vasárnap kerestük Hadházy Ákost is, aki az urnazárás előtt azt mondta, jelenleg ez a legkevésbé fontos kérdés az életében.

Aztán hétfőn ő borította a bilit. A 24.hu-nak azt mondta, Schiffer András, a párt egykori elnöke és Sallai Róbert Benedek, az országos tanács elnöke milliós perekkel fenyegette azokat az LMP-s jelölteket, akik visszalépnének. Schiffer nem sokkal később ezt cáfolta, és épp Hadházy beperlését lengette be állításai miatt.

Az LMP-ben többféle verziót látnak a helyzet megoldására: vagy kizárják Hadházyt, vagy ő lép ki, vagy elkezdődik a pártnak akár a szétomlásához is vezető, hosszú és kimerítő belső harc. Láttak már hasonlót.