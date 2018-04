Nem tudott előrébb lépni a Jobbik négy év alatt, nem hozott áttörést a néppártosodás

Vona Gábor bejelentette a lemondását, a Jobbiknak – egyelőre biztos – nem jött be a néppártosodás. Bár az elmúlt négy évben a nemzeti radikális párt mindent annak rendelt alá, hogy felülről levezényelve középre húzódjanak, szavazatokban kifejezve semmivel nem jutottak előrébb. Egyetlen egyéni győzelem, listán még kicsit rontottak is.

Listán még egy kicsit kevesebbet is kaptak, mint 2014-ben: akkor 20,4 százalékot kaptak, most (88,5%-os feldolgozottságnál) 19,7-et. Bár most először minden bizonnyal sikerült egymillió szavazót maguk mellé állítaniuk (nem lenne meglepő, ha a jobbikos válságkommunikációban ez lenne az egyik hangsúlyozott elem), a nagyobb részvétel miatt ez nem jelentett nagy előrelépést.

Legutóbb 23, jelen állás szerint a következő ciklusban 26 képviselőjük lesz. Egy egyéni választókerületben tudtak nyerni: Dunaújvárosban nyert Pintér Tamás – nem véletlen, hogy éppen itt tartotta a kampányzáróját Vona Gábor. Ez ugyan éppen eggyel több a 2014-es nullához képest, de az ígért áttörés elmaradt. Pedig jó pár olyan választókerületről beszéltek előzetesen, ahol ők, de tőlük független elemzők is reális esélyest adtak a jobbikos jelöltnek – ezekben azonban egytől-egyig a Fidesz győzedelmeskedett.

Szoros, volt de kikapott Miskolcon Jakab Péter, akiben nagyon bíztak. Hevesben, ahol azt lehetett hallani, hogy akár mindhárom választókerületet elvihetik, szintúgy nem szereztek mandátumot. Itt, Gyöngyösön kapott ki Vona Gábor is: a pártelnök 39 százalékot szerzett a fideszes (de a helyi Fidesz-szervezetekben sem mindenhol kedvelt) Horváth László 48-ával szemben. Mirkóczki Ádám pártszóvivő sem tudta megszorítani ellenfelét, miként a volt szkinhed Sneider Tamásnak szintén nem volt esélye, de a mérsékeltebb Volnernek sem Cegléden. Tapolcán az a Rig Lajos kapott ki elég simán, aki 2015-ben a Jobbik tájékán országos reményeket keltve nyert az időközin. Még igazán szoros küzdelem sem sok helyen volt a jobbikos és az élen végző Fideszes jelölt között.

Az egyetlen, ami vigasztalhatja a jobbikosokat, hogy vidéken nagyon sok helyen egyértelműen leszakították magukról a baloldali jelöltet, olyan helyeken is, ahol 2014-ben még nagy verseny volt a második helyért.

Egyértelművé tettük, melyik a legerősebb ellenzéki párt; Egyetlen egy párt maradt reményként meg a kormányváltást akaróknak, ez a Jobbik

– emelte ki természetesen Vona Gábor is, miután a választás után a kamerák elé állt. Abban a beszédben, melyben egyúttal bejelentette, hogy benyújtja a lemondását – szavai szerint már hétfőn. „Szoktam tartani a szavamat” – mondta, hiszen korábban megígérte, lemond, ha nem nyerik meg a választásokat. Ettől nagyon mesze voltak, sőt, még a négy évvel ezelőtti eredményüket sem tudták megjavítani.

Az látszik ugyanakkor, hogy a választókerületek többségében egyéniben jobban szerepeltek, mint négy éve, és a néppártosodással összefüggésben némi területi kiegyenlítődés is megfigyelhető a támogatottságukban. Ezen a térképen azt lehet látni, hogy mennyivel szerepeltek jobban vagy rosszabbul az egyéni választókerületekben, mint 2014-ben:

A Jobbik hagyományosan (már amennyire hagyományról lehet beszélni egy viszonylag fiatal pártnál) Kelet-Magyarországon számít erősnek. Ott ugyan megőrizte a pozícióját, de túl sokat nem tudott arra rátenni. Közben a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl szegényebb vidékein sokat erősödött, a nyugat-magyarországi és a fővárosi támogatottsága azonban továbbra is elég alacsony – budapesten határozottan gyengült is. A néppártosodás ellenére a Jobbik továbbra is elsősorban vidéki párt, és a jelek szerint még mindig a legfejlettebb régiókban áll a legrosszabbul.

A fő kérdés bizonyára a párt átpozicionálásának, a néppártosodásnak a megítélése lesz. A kísérlet egyértelműen Vona projektje volt, ő próbálta belső konfliktusok, személycserék és kilépések közepette középre behúzni a Jobbikot. Ez volt ugye az a ciklus, amikor Vona bocsánatot kért azoktól, akiket korábbi politikájukkal „esetleg megbántottak”, közölte, hogy már nem tiltaná be a melegfelvonulást és már nem akar kilépni az Európai Unióból. Bár kétfelé játszva, meghagyta a radikálisoknak Toroczkait a párt alelnöki székében, Havas Henrikkel íratott könyvet magáról. Van olyan, aki 2014-ben arról delirált volna, hogy Heller Ágnes buzdít majd arra, hogy nyugodtan szavazzanak a Jobbikra echte baloldaliak?

„Én ezt tartom döntőnek, akik az utolsó pillanatban arra fogják adni a voksukat, akiről elhiszik, hogy képes ezt a kormányt leváltani. Ez lesz a Jobbik nagy ugrása” – mondta az indexes interjújában Vona. Ugyanő az utolsó napokban azzal biztatta híveit, hogy 70 százalékos részvételnél kormányváltás lesz. A részvétel meglett, de nagyon úgy néz ki, hogy a Fidesz kétharmad is.

Hogy a Jobbik merre megy tovább, még nem tudható. Bár Vona hétfőn lemond, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy lemondana a párt jövőbeli vezetéséről. „Ha nem nyerünk, lemondok. Ezt továbbra is tartom. Hogy utána mi lesz velem, azt majd eldönti a párt és én” – mondta előzetesen az indexes interjúban, nyitva hagyva a visszatérés lehetőségét. Hogy ehhez mások mit szólnak, meglátjuk. Nem csak a Jobbikon belüli belső ellenzéke lesz érdekes; az újdonsült hódmezővásárhelyi polgármester Márki-Zay máris bejelentkezett egy új szerepkörre: „a Jobbik elbizakodott volt, és nemsokára új ellenzék fog alakulni” – nyilatkozta azonnal az első eredmények után az Azonnalinak. Hogy komoly mozgások lesznek a párton belül is, elég nyilvánvaló.