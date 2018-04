Orbán Viktor: Én jól vagyok

Orbán Facebookon videóüzenetben köszönte meg a mindent.

Hahó Facebookosok! Remélem jól vagytok. Én jól vagyok. Tegnap hatalmas győzelmet arattunk. Most szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Különösen azoknak, akik az üzeneteket továbbküldték, megosztották, esetleg nekem is küldtek, és nekem is adtak tanácsokat. Nagy tettet hajtottunk végre közösen, és a következő években közösen együtt, veletek együtt meg fogjuk védeni Magyarországot. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!