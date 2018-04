Mindent vitt Somogyban a Fidesz

Somogy megyében, a Dunántúl szegényebb régiójában négy éve totálisan tarolt a Fidesz, most is ez történt. Az elnyerhető négy egyéni képviselői helyből négyet nyert a kormánypárt. Itt nem sikerült megegyeznie az ellenzéknek, nem voltak nagy visszalépések. Kivéve a Momentum lépett vissza a Somogy megyei 3. számú választókerületben, de valószínűleg ez önmagában nem borította fel az erőviszonyokat.

A kaposvári központú Somogy megyei 1. számú választókerületet négy éve 40,43 százalékkal simán megnyerte a fideszes Gelencsér Attila. Most is ő indult, most is simán nyert. Gelencsér veterán politikus, 1989 még tanítóként végzett a kaposvári helyi főiskolán, 1994-ben pedig már önkormányzati képviselő is lett Somogyváron.

Fiatalos lendület A kaposvári körzetben indult az egyik legjobb nevű jelölt egy kamupártnak tűnő csapat színeiben. Fiatalos Árpád a Lendülettel nevű formáció jelöltje volt, most nem került be, de csaknem kétszáz szavazatot azért kapott.

A 2. számú választókerületnél Barcsra és környékére érdemes gondolni, itt a KDNP-s Szászfalvi László múltkor több szavazatot kapott, mint utána második és a harmadik együtt. Most is ő nyert, megszorítani se tudták az egykori csurgói református lelkészt. A körzet egyik érdekessége egyébként, hogy kifejezetten kevés diplomás lehet arrafelé, a 2011-es adatok alapján az ott élő 78 308 emberből 5352-nak volt felsőfokú végzettsége, ami még somogyi szinten is kiugróan alacsony.

A harmadik somogyi körzet központja Marcali, itt is pozícióban lévő, rutinos kormánypárti, Móring József indult újra, simán meg is nyerte ismét. Móring ősfideszes, már 1992-ben belépett a pártba, pedig csak egy évvel később, 1993-ban végzett a kaposvári főiskola tanítói szakán. Móring most is 50 százalék feletti eredménnyel nyert. Itt indult egyébként Steinmetz Ádám vízilabdás olimpiai bajnokunk is jobbikos színekben, ő lett a második, de jelentősen lemaradva.

A negyedik somogyi körzet székhelye Siófok, itt se kellett izgulnia a 2014-ben is győztes fideszes Witzmann Mihálynak. Witzmann se ma kezdte a politizálást, 40 éves, de már 16 éve politikus saját bevallása alapján. A megyében a második helyet egyébként rendre a Jobbik vitte 30-40 százalék körüli eredménnyel. Kivéve ebben a körzetben, ahol Magyar György, az MSZP-Párbeszéd jelöltje jött be másodiknak, érdemben megelőzve a jobbikos Potocskánét.