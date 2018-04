Bár a vasárnapi választáson 64 százalékot kapott, mégis csalódottnak érzi magát a csornai választókerület fideszes befutója. Gyopáros Alpár a Magyar Időknek azt mondta: sajnálja, hogy nem neki sikerült a legnagyobb arányú vereséget mérnie a a második helyezettre, ebben az összevetésben ketten is megelőzték. A választókerületben a jobbikos jelölt nagyon sok baloldali választó támogatását is elnyerte. Pedig Gyopáros szerint „ebben a választókerületben korábban nem volt szokás gyűlölködő, mocskolódó kampányt folytatni”, de a Jobbik 2014-ben „ide is behozta ezt a stílust, amit aztán a baloldal is átvett”.