Jobbik: marad a néppártosodás

Jakab Péter, a Jobbik szóvivője tartott sajtótájékoztatót azzal kapcsolatban, hogy a Jobbik - több ellenzéki párttal egyetemben - a szavazatok újraszámlálását kezdeményezi. A sajtótájékoztatón természetesen másról is kérdezték Jakabot. Többek között a jelenleg is zajló elnökségi ülésükről, illetve az ott meghozott, vagy még meg nem hozott döntésekről.

Jakab elmondta, hogy a választás eredményét vitatja annak fényében, hogy egyre több csalásról szóló információ érkezik be hozzájuk, ugyanakkor ez nem teszi semmissé Vona lemondását. "Az elnök úr nyilván minden körülményt figyelembe véve döntött a lemondás mellett" - mondta Jakab.

A szóvivő szerint az nem jött szóba, hogy a teljes elnökség lemondana. A kérdés már csak azért is felmerülhet, mert többek között Sneider Tamás, a Jobbik szóvivője írta ki egy nyilvános posztban, üzenve ezzel a Vonába beleszálló Toroczkainak, hogy az egész elnökségnek le kellene mondania, és egyébként is aljas ez a nyilvános kritika Toroczkaitól, hiszen a néppártosodásban mindannyian benne voltak az elnökségben.

És ha már néppártosodás: a sajtótájékoztatón természetesen rákérdeztek Jakabnál, hogy most Vona lemondásával várható-e, hogy a Jobbik politikai iránya is változna. Jakab azt felelte, erről nem volt szó, mivel a párt alapító okiratában is benne van, hogy az egész nemzetet kívánják szolgálni, így a néppártosodás iránya továbbra is érvényes.

Arról, hogy van-e már Vona Gábornak utódja, azt mondta, erről majd a kongresszus fog dönteni. A Facebookon finoman pártelnöknek jelentkező Toroczkairól is megkérdezték, de erre is csak azt mondta, majd a kongresszus fog dönteni.

Az mindenesetre érdekes felállás lenne, ha Toroczkai vezetésével vinnék tovább a néppártosodást.

Jakab még azt is elmondta, a Jobbik szerint a korrupció felszámolásában radikális megoldás kell, de az EU tekintetében mérsékelt politikát kell folytatni. A pártra kiszabott 660 milliós büntetésről pedig azt mondta, hogy a jogállam folyamatosan épül le, a Fidesz-kormány a putyini utat járja, így könnyen lehet, hogy a büntetést az "államhatalom realizálni fogja". A Magyar Nemzet megszűnésével kapcsolatban azt mondta, hogy a magyar sajtó fekete napja.

