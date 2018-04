Szél Bernadett szerint nincs demokrácia, de beül a parlamentbe

"Nem demokráciában politizálunk, ez a választójogi rendszer, amelyet felépítette, hatalmas erőt feltételez az egyik oldalon és egy másikat a másikon. Ezért kellett volna a teljes koordináció, engem azért kiátkoztak, hogy azt mertem mondani, a balos és a jobbos üljön egy asztalhoz" - mondta hétfő este a Hír Tv-nek nyilatkozva Szél Bernadett LMP-s politikus, a párt miniszterelnök-jelöltje.

Bár Szél szerint nincs demokrácia, korábban pedig arról is beszélt, hogy már jogállam sincsen (ezt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ellehetetlenítése után mondta), ennek ellenére az ellenzéki politikus beül a parlamentbe.

A Hír Tv-ben hétfő este Kálmán Olga megkérdezte tőle, hogy egy újabb fideszes kétharmadnál, látva az elmúlt évek tapasztalatait, van-e értelme beülni a parlamentbe, Szél azt felelte:

Nem vagyok benne biztos, hogy a teljes bojkott azt eredményezi, amit elvárunk tőle. De azt elismerem, hogy ez egy legitim eszköz, amit ilyenkor meg kell fontolni.

Arról is beszélt, hogy egy ilyen sztrájknak csak akkor lenne értelme, ha minden ellenzéki bojkottálná a parlamentet.

Az biztos, hogy Hadházy Ákossal vagy éppen a Jobbik frontemberével, Vona Gáborral szemben Szél Bernadett nem akar lemondani. Vona Gábor a pártelnökségről már vasárnap éjjel lemondott, és hétfőn este bejelentette azt is, hogy nem indul a következő, tisztújító elnökválasztáson, és nem veszi át a parlamenti mandátumát sem.

"Végig szeretném csinálni a következő időszakot" - mondta Szél Bernadett Kálmán Olgának, a következő időszak pedig a párt tisztújításáig tart, ami elmondása szerint mindenkit, így őt is érinti majd. "Egyelőre szeretném látni, hogy az én körzetemben mi lesz" - ezt is mondta arra utalva, hogy nem olyan biztos benne, hogy egyéniben veszített, még ő maga is át akarja nézni majd egyesével a szavazólapokat, amúgy pedig csak szombaton derül ki a végeredmény.

Arra, hogy Schiffer András tényleg sokmilliós perrel fenyegette-e meg azokat az LMP-seket, akik vissza akartak volna lépni, Szél kitérő választ adott. "Én ezt nem tudom megerősíteni, hogy Schiffer András ebbe beleszólt-e" - mondta.

"Ha bűnbakokat akarnak keresni, akkor van még pár olyan párt, amit elő lehet venni és letenni az asztalra" - mondta azzal kapcsolatban, hogy sokan az LMP-t teszik felelőssé a kétharmadért.

Szél keddi Facebook-posztjából pedig úgy tűnik, a bojkott szóba sem jön. "Az újabb kétharmad ugyanakkor azt bizonyítja, hogy az ellenzéki pártoknak sokkal jobb teljesítményt kell nyújtaniuk, ha valóban le akarják váltani a Fideszt" - írta.