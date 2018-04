Gulyás Gergely betámadta az Indexet, Molnár Gyula a DK-t és az LMP-t

Cikkünk folyamatosan frissül.

Az országgyűlési választás után alig három nappal máris nyilvános vitán találkozott egy fideszes és egy szocialista politikus. Molnár Gyula leköszönő MSZP-elnök és Gulyás Gergely, az előző ciklus végének frakcióvezetője a Friedrich Ebert Alapítvány és a Political Capital Magyarország 2018-2022 című konferenciáján értékelték a választást. A Fidesz valódi nyilvánossághoz való viszonyát ismerve az utolsó pillanatig izgult mindenki – mi is külön rákérdeztünk a szervezőknél - hogy Gulyás tényleg ott lesz-e a konferencián, erre meg pont a harmadik politikus-főszereplő, Szél Bernadett LMP-elnök volt az, aki ultra last minute lemondta a részvételt.

Semmi esélyt nem adtam a kétharmadnak

Gulyás a pesszimisták közé tartozott, és bár a stabil többségben végig hitt "semmi esélyt nem adtam az abszolút többségre". A politikus szerint a más országokban is fontos kampánytémaként megjelenő migráció mellett a kampány másik vonala az ország gazdasági eredményeinek hangsúlyozása volt – és mindkét vonal bejött.

Lehet, hogy sok mindennel szemben kritikus volt, sok minden nem tetszett neki, de látta, hogy lehet egyről a kettőre jutni.

Molnár ezzel szemben másként látta a kampányt; szerinte

Gulyás a békésebb megfogalmazások híve, de azért minden idők legaljasabb kampánya zajlott. (...)Minden egyes elköltött ellenzéki forintra száz forint fideszes kampánypénz jutott.

Az ellenzék "hitt az elemzőknek - akik, remélem, bocsánatot kértek a magyar emberektől", hogy a magas részvétel azt jelenti, hogy az ellenzéknek sikerült mozgósítania az addig rejtőzködő szavazókat. Molnár a Közös Ország mozgalmat is elővette a választási kudarcért, mivel annak felmérései folyamatosan csak az ellenzék megosztottságát mutatta be; és kapott a DK és az LMP is, mivel "bundáztak", és nem 2018-ra, hanem már 2022-re készültek.

Senki nem kérdőjelezi meg a választás eredményét

Gulyás leszögezte, hogy még a "balliberális" szakértők sem kérdőjelezték meg, hogy lenne bármilyen ügy a szavazatszámlálással, a szavazás menetével kapcsolatban, ami alapjaiban kérdőjelezné meg a választási eredményeket. Gulyás szerint azonban működik a szekértábor-logika, ami az Index "ócska propagandacikkét" (melynek megállapításait az NVI is megerősítette) hozta fel példaként, ami a egyébként a Baranya megyei bogdásai szavazókör példáján keresztül mutatta be, hogyan következhettek be a választási hibák.

Gulyás szerint egyébként is széleskörű jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére azoknak, akik visszaéléseket gyanítanak.

A moderátor László Róbert választási szakértő azonban azzal is szembesítette Gulyást, hogy egy csomó "politikailag neutrális" intézkedés szükségessége már a választások előtt felmerült, de ezeket az NVI nem hozhatta meg saját hatáskörben, a parlamentben pedig nem kapták meg a többséget.

A Fidesz tévedett a kamupártokkal kapcsolatban

László Róbert nekiszegezte Gulyásnak, hogy miért nem oldották meg a 3 milliárd forintba kerülő kamupártokkal kapcsolatos problémákat, melyekre már évekkel ezelőtt többen figyelmeztettek – olyan dolgok kerültek elő, mint a készpénzes fizetés helyett a kampánykártya bevezetése, vagy a halottak névjegyzékből való kiszűrése. A fideszes politikus elismerte, hogy a kamupártokkal kapcsolatos problémákat csak részben oldották meg. Bár korábban azt gondolta, az a szabály, hogy az 1 százalékos eredményt el nem érő pártok vezetői vagyonukkal felelnek az állami kampánypénzekért, kellő elrettentő erővel bír majd:

Bevallom, tévedtem.

És elmondta, hogy meg kell fontolni a szabályzás szigorítását, de addig is "büntetőeljárásokat kell lefolytatni, szigorúan kell fellépni".

Nem jó a parlamenti bojkott

Molnár Gyula nem ért egyet Gőgös Zoltánnal, aki nem veszi át a parlamenti mandátumát; ebben egyetértett vele Gulyás is, aki az ötlet gazdájával kapcsolatban megjegyezte:

Példás önkritika lenne Gyurcsány Ferenctől, ha nem venné át a mandátumát, bár nélküle nekünk nehezebb lenne a következő választás.

Hiszen a parlamenti mandátum forrása nem a kormány vagy az állam, hanem a nép.

A migráció velünk marad

Gulyás Gergelyt László Róbert arról is kérdezte, milyen változásokra lehet számítani 2018 és 2022 között. A Fidesz alelnöke szerint bár "2014-ben senki nem tudta volna megtippelni, hogy a migráció lesz a központi politikai kérdés", a migráció tartósan velünk marad, mint probléma. A kormány fő feladatai közé sorolta a demográfiai helyzet javítását, illetve azt, hogy fenn kell tartani a magyar gazdaság növekedését, hogy valódi legyen a felzárkózás Európához.

Külön kérdésre azt mondta, hogy nem lesz változtatás az önkormányzati választási rendszerben a jövő évi megmérettetés előtt (ellentétben 2014-gyel, amikor átszabták a fővárosi választási rendszert). A régóta lebegtetett bírósági reformmal kapcsolatban viszont kitérő választ adott, csakúgy, mint saját politikai jövőjéről. Arra a kérdésre például, hogy lesz-e belőle miniszter, úgy válaszolt: