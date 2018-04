A Figyelő sorra vette a magyar "ellenségeket"

Utoljára Csurka István széljsőjobboldali hetilapja, a Magyar Fórum listázta a szerinte zsidó írókat, a neveket kurzívval szedve, és most eljött annak is az ideje, hogy az egykor szebb napokat látott Figyelő is neveket listázzon a lap hasábjain.

A hetilap 15. száma két teljes oldalt szentel Soros György által közvetve vagy közvetlenül finanszírozott szervezetekben dolgozók felsorolásának.

Ez a lista annak a végterméke, hogy néhány hete a Fidesz-kormány és propagandatermékei elkezdték zsoldosoknak nevezni, és a magyar nemzet elárulóiként emlegetni tanárokat, jogvédő szervezetek és a sajtó munkatársait, akik szerintük valamilyen módon összeköthetők Sorossal vagy az általa létrehozott alapítványokkal. Orbán Viktor, ahogy a Figyelő utal rá: zsoldosoknak nevezte őket, akik "Soros György akaratának érvényre juttatásán dolgoznak".

A Figyelő névsorolvasása érinti a CEU-n oktató tanárokat, vezetőket, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársait, az Amnesty Internationalt, a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezetet, a Transparency Internationalt, amely a korrupcióra hívja fel a figyelmet, az Eötvös Károly Intézetet, a Menedék - Migránsokat segítő szervezet munkatársait, Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért Alapítvány és a K-Monitor vezetőit, a Direkt 36 oknyomozó portál és a Romaveritas munkatársait. Rajtuk kívül a Közös Ország Mozgalom alapítóját, Gulyás Mártont, a Migration Aid-s Siewert Andrást, Demszky Gábort és Magyar Bálintot.

Siewert Andrással kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a Figyelőhöz hasonlóan kormánypropagandát közvetítő Bayer Zsolt olyan beszélgetéseket hozott nyilvánosságra róla, amelyet külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatban lévő szervezetek készítettek magyarokkal való találkozók során.

A 24.hu megjegyzi továbbá, hogy a munka slendriánságára utal, hogy a figyelős szerző egyrészt olyan adatok hiányára panaszkodik, amik két kattintással elérhetők az interneten, másrészt, legalább két olyan embert is felvett a listára, akik már nem élnek.