Nemzetiségi jogorvoslatok: elsőként a Kétfarkú Kutya Párt nyert

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Facebookján jelentette be, hogy Veszprém megye 4. választókörzetében a helyi választási bizottság helyt adott a választás szabályszerűségét firtató kifogásuknak.

„Beadtunk pár kifogást azokon a helyeken, ahol fura volt az eredmény. Az első meg is jött és nyertünk, most még fellebbezünk, és ha azt is nyerjük, akkor ebben a szavazókörben újra meg kell tartani a szavazást" – írják.

A fenti képen látható határozatnál a nemzetiségi lista/pártlista szavazólap keverése és az emiatti sok érvénytelen szavazat volt a gond.

Az MKKP azt kéri, hogy aki tud még furcsa eredményről, amit meg kéne támadniuk, írja be a települést és a szavazókört a Facebook-poszton kommentbe egyéb magyarázat és kérdés nélkül.

Az Index jogásza szerint ha az eredmény jogerős lesz (az NVB, a Kúria és az AB elé is kerülhet) akkor valóban meg kell majd ismételni a szavazást ebben a szavazókörben.

(A Magyar Kétfarkú Kutya Párt eredményvárója. Fotó: Szekeres Máté/Index)