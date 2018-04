Több újdonságot is hozott a kormányellenes tüntetés

Rengeteg embert mozgatott meg a múlt heti választás utáni első kormányellenes tüntetés Budapesten. A tömeg az Operánál gyülekezett, innen indultak át az Andrássy-Bajcsy-Zsilinszky-Alkotmány utca útvonalon a Kossuth térre.

A több tízezres becsléssel nagyon nem lőhetünk mellé, de a tömeg nagyságát az jelzi igazán, hogy a Kossuth tér már nagyjából megtelt, amikor a menet vége még mindig az Operánál tartott.

12 Galéria: A IV. Orbán-kormány ellen tüntettek Fotó: Huszti István / Index

A Kossuth téren aztán többen is beszédet tartottak. A korábbi tüntetésekkel ellentétben most - a kormányellenességen túl - volt konkrét üzenet is: új választást, teljes ellenzéki összefogást és együttműködést kezdeményeztek és követeltek a felszólalók, akik jövő szombatra újra tüntetést hirdettek.

A beszédek összesen körülbelül 50 percig tartottak, utána arra kérték a tüntetőket, hogy emeljék a magasba a telefonjaikat, és ezzel is üzenjenek az ellenzéki pártoknak, hogy csak közösen van esély. Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester - bár ott volt személyesen is - levélben üzent a tüntetőknek. Azt írta, el kell kezdeni építkezni, de nem ezzel az ellenzékkel.

12 Galéria: A IV. Orbán-kormány ellen tüntettek Fotó: Huszti István / Index

A tömeg gyakran skandálta, hogy "Orbán, takarodj!", "Viktátor!" illetve, hogy "Mi vagyunk a nép, mi vagyunk a többség!". A tüntetés - a kormánymédia előzetes hergelése ellenére - békés volt, a tömegben az összes ellenzéki pártból voltak politikusok. Ez is egy újdonság a korábbiakhoz képest: MSZP-s, jobbikos, liberális és kiábrándult jobboldaliak is együtt tüntettek. Ott volt Vona Gábor, Karácsony Gergely, Kunhalmi Ágnes, Gyurcsány Ferenc, Lendvai Ildikó, Fodor Gábor, Juhász Péter is.

Egy csomó külföldi város magyarjai is tüntettek szolidaritásból.