Maradt a Fidesz kétharmada, de erősített a Jobbik, az LMP és a Momentum

Megszületett a 2018-as parlamenti választás végeredménye. Szombaton ugyanis megszámolták az utolsó szavazatokat is. Ez elsősorban a külföldről és az átjelentkező szavazóktól érkező voksokat jelenti. Bár a kétharmadon nem változtat, de itt az országosnál jobban szerepelt az ellenzék, főleg a Jobbik, az LMP és a Momentum. A Jobbiknak plusz egy mandátumot is hozott.

Szombaton felbontották a 106 egyéni választókerületben azoknak a szavazóköröknek az urnáit, amelyekhez az utazó szavazatokat is hozzákeverték. Vagyis most megismerhettük a külföldön szavazók, illetve a más településre átjelentkezők voksait is, amelyet egy választókerületi szavazókör szavazataival elegyítettek. Az eddig ismert mandátumelosztás csak eggyel változott: a Fidesznek eggyel kevesebb, a Jobbiknak eggyel több jelöltje lett, de a Fidesz-KDNP-nek így is kétharmada van a 2018-as parlamenti választáson.

A választás végeredménye szerint tehát az új Országgyűlésben így a Fidesz-KDNP-nek összesen 133, a Jobbiknak 26, az MSZP-Párbeszédnek 20, a DK-nak 9, az LMP-nek 8. Egy-egy mandátumot szerzett a független Mellár Tamás és az együttös Szabó Szabolcs , illetve a német nemzetiségi mandátumot betöltő Ritter Imre. Ez az eredmény majd csak a jogorvoslati határidők kimerítése után válik hivatalossá.

Az ellenzéki jelöltek nem tudtak fordítani

Ezen az eredményen csak az változtatott volna, ha a legszorosabb választókerületekben a beérkező szavazatokkal a másodiknak sikerült volna leelőzni az első helyezettet. Ilyen azonban nem történt.

Az egyik ilyen billegő körzet a Budapest 2-es volt, ahol a fideszes Simicskó István vezetett, de a DK-s Gy. Németh Erzsébet csak másfél százalékra volt lemaradva tőle. A fordításhoz gyurcsányi csoda kellett volna, de ez olyannyira nem történt meg, hogy Simicskó még több voksot is kapott az utolsó szavazókörből, mint Gy. Németh (1390-1339).

A másik billegő a Pest megye 2-es vk (Budakeszi-Budaörs), ahol az LMP-s Szél Bernadett reménykedett a fordításban a fideszes Csenger-Zalán Zsolt ellen. Bár az utolsó százalékok feldolgozásánál feljött Szél, de végül 296 szavazattal maradt alul a fideszes jelölttel szemben.

Szintén billegő körzet volt, csak a Fidesz és a Jobbik között Borsod 1-es választókerülete. Miskolcon nagy harc volt a győzelemért a fideszes Csöbör Katalin és a jobbikos Jakab Péter között. Jakab a beérkező szavazatokkal most nagyon megverte Csöbört 1470-822-re. Így tényleg csak kevésen múlott a fordítás, Csöbör végül csak 127 szavazattal, 0,24 százalékkal nyerte a választókerületet. A Momentum, az LMP, illetve a 6151 voksot kapót DK-s Debreczeni Józse is jóval több voksot gyűjtött ennél a különbségnél.

A Momentum, az LMP, illetve a 6151 voksot kapót DK-s Debreczeni Józse is jóval több voksot gyűjtött ennél a különbségnél. Másik irányban billegett a Budapest 9-es vk (Kőbánya-Kispest), ahol az MSZP-P-s Burány Sándor csak 700 szavazattal vezetett (bő egy százalék) a fideszes György István előtt. De nem kellett aggódnia nagyon, az utolsó szavazókört ugyanis simán hozta: 1031-948-ra nyert. Vagyis Burányé a mandátum.

Itt nem taroltak a fideszes nagyágyúk

Bár a mandátum sorsát sehol nem befolyásolta, mégis érdemes egy szempontból alaposabban megnézni ezeket az utoljára számolt szavazóköröket. Ugyanis némi információt nyerhetünk arról, hogy a külföldön szavazók és az átjelentkezők kire voksoltak, miért érezték fontosnak a szavazást. Főleg ugyanis az ő voksaik határozták meg az utolsó szavazókörök eredményét.

Ha végignézzük az egyes szavazóköröket, megállapítható, hogy a körükben kormányváltó hangulat van, ugyanis többnyire az ellenzékre voksoltak. Ezt onnan tudjuk, hogy a legtöbb vk-ban az ellenzékiek tudták kozmetikázni az eredményt, és a fideszes jelöltek egyik szavazókörben sem arattak dübörgő sikert.

Nézzük néhány emblematikus fideszes körzetében az utolsó szavazóköri eredményt:

Csongrád 4 (Hódmezővásárhely): Lázár János, Fidesz-KDNP - Kiss Attila Jobbik 688 - 1010. Ettől függetlenül Lázár 51,7 %-kal nyerte a vk-t.

Borsod 7 (Mezőkövesd): Tállai András, Fidesz-KDNP - Lukács Attila Jobbik 996-1098. Ettől függetlenül Tállai 54,7 %-kal nyert.

Jász 2 (Jászberény): Pócs János, Fidesz-KDNP - Budai Lóránt Jobbik: 772-1082. Pócs persze 51 %-kal simán nyert.

Tolna 1 (Szekszárd): Horváth István, Fidesz-KDNP - Hadházy Ákos, LMP 662-931. Horváth simán nyerte az egész vk-t 51,5 %-kal.

Budapest 4 (II. kerület): Varga Mihály, Fidesz-KDNP - Niedermüller Péter, DK - Ungár Péter, LMP 1368-1346-500. Varga 41 százalékkal nyerte a vk-t.

Budapest 17. (Csepel-Soroksár): Németh Szilárd, Fidesz-KDNP - Szabó Szabolcs, Együtt 779-1082. A vk-t Szabó Szabolcs tehát nagyobb különbséggel nyerte, 5 százalékponttal, 3 ezer szavazattal.

Budapest 1. (Belváros-Várnegyed): Hollik István, Fidesz-KDNP - Csárdi Antal, LMP 1738-2098. Az LMP-s Csárdi Antal így nagyobb arányban nyert 48 százalékkal.

Látható, hogy az ellenzéki esélyek a legtöbb körzetben szépen szerepeltek, és a vidéki szavazókörökben a fideszes tarolás ellenére is simán lehagyták a kormánypárti ellenfelüket.

Listán itt jobban ikszeltek a Jobbikra, az LMP-re és a Momentumra

Hasonló a helyzet, ha a pártszimpátiát nézzük. Ott is az ellenzék diadalmaskodik a szavazókörök többségében, de három párt az országos/budapesti eredményéhez képest feltűnően erős: a Jobbik, az LMP és a Momentum. Nézünk erre néhány példát (pontos adatot majd csak az ország összes szavazókörének hivatalos eredményének megállapítása után lehet mondani):

A Budapest 4-ben (II. kerület) a pártlistát magasan nyerte a Fidesz 1289 szavazattal. Második az LMP 640-nel, a harmadik az MSZP-Párbeszéd 477-tel, negyedik pedig a Momentum 425 szavazattal. A Jobbik csak ezután következik 302 vokssal.

A Budapest 6-ban (VIII-IX. kerület), Kocsis Máté körzetében a Fidesz magabiztosan nyert pártlistán 1061 szavazattal. A második itt a Jobbik 510, aztán MP 490, majd MSZP 366, negyedik pedig a Momentum 297 vokssal.

Győr-Moson-Sopron megye 4-ben (Sopron), hogy nézzünk vidéki vk-kat is, a Fidesz listán megnyerte az utolsó szavazókört 987 vokssal. Második itt a jobbik 383 szavazattal, majd LMP 330, aztán Momentum 289 és csak ötödik az MSZP 215-tel.

Bács megye 2. (Kecskemét) a Fidesz egyik fellegvára, nyert is listán a kormánypárt 747 szavazattal. Második a Jobbik 467 vokssal, majd LMP 373, aztán Momentum 258-cal, és csak ezután következik az MSZP-P, illetve a DK.

Fejér 4. választókerületben (Dunaújváros) a Jobbik győzött egyéniben, és az utolsó szavazókört is magasan nyerte a jobbikos jelölt. Figyelemre méltó, hogy az utolsó szavazókörben listán is nyert a Jobbik 663 vokssal, második a Fidesz 639-cel, majd az MO következik 241-gyel, az MSZP-P 199-cel a negyedik, de a Momentum szorosan a nyomában 188 vokssal.

Ezek persze kiragadott szavazókörök, és a helyezéseken nem módosítanak semmit. A Fidesznek viszont némi figyelmeztető jel, a Jobbiknak, az LMP-nek és a Momentumnak pedig némi reménysugár, hogy a külföldiek és átjelentkezők között (ahol magasabb a fiatal korosztály aránya) jobban tudtak szerepelni ezek az ellenzéki pártok, mint országosan.