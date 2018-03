Amíg nemzeti kormány lesz, nem telepítenek bevándorlókat a laktanyákba

Ki mondta? Simicskó István honvédelmi miniszter

Mikor mondta? 2018. március 4.

Hol mondta? Kossuth rádió, Vasárnapi Újság

Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, nem lesznek betelepítések sem laktanyákba, sem más középületekbe, mondta a honvédelmi miniszter a Kossuth rádióban. Simicskó szerint az ellenzéki pártok képviselői, a brüsszeli döntéshozók, valamint a Soros-hálózat aktivistáinak cselekedeteiből szisztematikus terv rajzolódik ki, miként szeretnék betelepíteni a bevándorlókat. A honvédelmi miniszter emlékeztetett arra: a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség létszámát, technikai eszközöket, laktanyáit tekintve is "zsugorodott". Az összes megyében van laktanya, de ezek közül csak tíz megyében vannak működő laktanyák. A Zrínyi 2026 elnevezésű honvédelmi és haderő-fejlesztési program keretében laktanya-felújítási program is indul, amit Hódmezővásárhelyen már elkezdtek, Tatán, Kaposváron, majd máshol is folytatják.