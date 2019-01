A fél országban csütörtökön is marad az erős szél

Az erős szél miatt a fél országra csütörtökre is figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat, miután az ország nagy részén szerda este is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. A 70 kilométer/óra feletti széllökések Sopron, a Dunántúli-középhegység és a Budai hegyek környezetében lehetnek gyakoribbak. Éjszaka átmenetileg csillapodik majd a szél, de a Dunántúlon továbbra is időnként viharos lökésekre kell majd számítani, írja az MTI.

Az erős szél miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére csütörtökre is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Napközben ismét viharossá fokozódik nagy területen az északnyugati szél, nyugaton 70 kilométer/óra feletti, a hegyekben 80-85 kilométer/óra körüli széllökések is előfordulhatnak.

Elszórtan havazás, hózápor is kialakulhat. A Dunántúli-középhegységben néhány centiméter hó hullhat. A hőmérséklet hajnalban mínusz 6 és mínusz 1 Celsius-fok között alakul. A nappali csúcsérték mínusz 2 és plusz 2 fok között valószínű.

Az Időkép szerint pénteken kezdetben naposabb, délután felhősebb időre számíthatunk, néhol szállingózhat a hó is, majd késő délután nyugat felől havazás érkezik a nyugati tájakra. Az északias szél az ország nagy részén erős, a Dunántúlon helyenként viharos is lehet. Hajnalban -8, -2, napközben -3, +2 fok valószínű.

Szombaton országszerte csapadékos idő várható, délután a Dunántúlon egyre többfelé havas esőre, esőre, néhol átmenetileg ónos esőre válthat a havazás. A kissé szeles időben -4 és +3 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Vasárnap elszórtan még előfordulhat kisebb havazás, egy-egy futó hózápor. Az erős, viharos északi-északnyugati szélben napközben -2, +2 fok várható.