Ez egy vitatható és vitatott lépése is a parlamenti többségnek és a kormányzatnak is, majd meglátjuk, hogy ez a valóságban hogyan fog működni

– mondta Lázár János a munka törvénykönyvének módosításáról, a túlóratörvényről a Makói Városi Televíziónak, amit az azonnali.hu vett észre. A Miniszterelnökséget vezető volt miniszter, fideszes parlamenti képviselő azt mondta, nem utasítja el eleve a módosítással kapcsolatos kritikákat: „Nem vagyok benne biztos, hogy ez a munkavállalók széles körének támogatását elnyeri."

Mint mondta, a törvény megvalósíthatóságával és a megvalósulás következményeivel kapcsolatban neki is vannak kérdései, de ebből nem következik az, hogy a parlament ülését el kell lehetetleníteni vagy utcai zavargásokat kell szítani és szervezni.

Szerinte ez olyan kérdés, amit a munkavállalókkal és a munkaadókkal közösen kell megbeszélni, mindenkinek megvannak az érdekei, a gazdaságnak is. Azt mondta, hogy amit az ellenzék véghezvitt, az kizárta az értelmes párbeszéd lehetőségét.

Arról, hogy ellenzéki politikusok bementek az MTVA-székházba, ahol sikertelenül próbálták felolvasni az ötpontos petíciójukat, azt mondta: arra kaptak gyors kiképzést külföldről és belföldi tanácsadóiktól, hogyan kell látványos politikai marketingakciókkal bekerülni a világsajtó decemberi híreibe. Ott aztán azt akarták megmutatni, hogy Magyarországon milyen borzalmas helyzet van akár a munkavállalókat, akár a médianyilvánosságot tekintve, ezt pedig „botrányos és szánalmas körülmények között próbálták végrehajtani".

Azonban azt mondta, más kérdés, hogy mit engedhetnek meg maguknak a rendőrök és a biztonsági őrök egy országgyűlési képviselővel szemben.

Nekem az a véleményem, hogy egy országgyűlési képviselő, akit a nép megválasztott, minden körülmények között mentelmi jogot és tiszteletet érdemel. Az egy más kérdés, hogy ezzel él vagy visszaél.

Azt mondta, hogy az ellenzék szerinte eldöntötte, egy másfajta politikát akar képviselni, és 2019-ben megpróbálják a határig, a szalonképesség, törvényesség határáig is elvinni ezeket az ügyeket.

Szerinte a Fideszben sokan lebecsülik az elmúlt hetek eseményeit. Ő ettől óva intene mindenkit, mivel az ellenzéki képviselők is képviselnek embereket, az ország egyik fele nem a Fideszre szavazott, másrészről nem lehet tudni, hogy a tiltakozásoknak, tüntetéseknek hol van a határa.

December 12-én az ellenzék füttyögése, szirénázása, a pulpitus blokkolása közepette megszavazta a parlament a túlóratörvényt, aminek értelmében évi 250 óráról a munkáltató és a munkavállaló írásbeli megállapodása alapján évi 400 órára növelhető a túlórák száma.

Még aznap este rég nem látott tüntetéssorozat kezdődött a fővárosban, majd később vidéki nagyvárosokban, és külföldön is több helyen voltak demonstrációk. A korábbiakkal ellentétben az ellenzéki pártok egységbe rendeződve vettek részt a civilekkel, és szakszervezetekkel együtt rendezett demonstrációkon. Még karácsony előtt három nappal is több ezer ember vonult a fővárosban, miután Áder János köztársasági elnök aláírta a túlóratörvényt, és a felszólalók azt ígérték, hogy januárban is folytatják a tiltakozásokat.