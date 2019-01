Nem lett karácsonyi ajándék a Kossuth téri szánkókból

Karácsonyi ajándéknak szánták a Fidesz szerint, mégis még mindig a Kossuth téri karácsonyfa körül állnak azok a bizonyos szánkók, amelyek a kormányzati nyilatkozatokban az ellenzéki randalírozások szimbólumaként kerültek a sajtóba.

A december 13-i ellenzéki tüntetések idején ugyanis néhány tüntető megrongált pár szánkót, amelyet a karácsonyfa előtt állítottak fel. A Fidesz és a kormányzati média szerint ezeket a szánkókat karácsonyi ajándékként adták volna rászoruló gyerekeknek.

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Hidvéghi Balázs már másnap arról beszélt, hogy a tüntetők – „bevándorláspárti Soros-aktivisták”, „külföldi Soros-zsoldosok” – provokatív randalírozása azzal a céllal, hogy „lejárassák hazánkat”, elfogadhatatlan és ezt a magyar emberek elutasítják. „Minden jóérzésű magyar ember döbbenten áll” a történetek előtt, hogy a Soros-aktivisták sem a törvényeket, sem a hagyományokat nem tisztelik.

Szánkó-kronológia: határon túlról jött a segítség

Egy nappal a szánkórongálás után, december 14-én is volt tüntetés a Kossuth téren – a tüntetők egy része aznap a Sándor-palotához vonult, azt kérve Áder János köztársasági elnöktől, hogy ne írja alá a túlóráról és a közigazgatási bíróságokról szóló törvényt –, ekkor már helyreállították a szánkógyűrűt, amely nem tűnt foghíjasnak.

Egy héttel később aztán a határon túlról is jött segítség: a Gyimes Völgye Férfikórus tíz szánkót adott át a Kossuth téren az Országgyűlés KDNP-s alelnökének, Latorcai Jánosnak, aki az átvételkor elmondta: bízik benne, hogy ez a karácsonyi gesztus a Kárpát-medencén túl is jelezni fogja, hogy a magyar nép karácsonykor is a szeretetet látja, és azt tartja követendőnek – írta akkor az Origo.

Melyik karácsony?

Karácsonyi ajándékozás már nem lehetséges, tekintettel arra, hogy már újév is elmúlt. (Igaz, az ortodox karácsony még esélyt ad a karácsonyi ajándékozásra, bár óvatosnak kell lenni: a román ortodox egyház szintén december 25-én tartja a karácsonyt, így a szerb és örmény ortodox egyház jöhet szóba, amely január 6-7-én köszönti Jézus születését.)

Hidvéghi nyilatkozata alapján elképzelhető az is, hogy mivel épp azok a szánkók estek áldozatul „a Soros-zsoldosok törvényt és hagyományt sem tisztelő, megdöbbentő randalírozásának”, amelyeket átadtak volna karácsonyi ajándékként szegény gyerekeknek, így az ajándékozás el is marad.

A Fidesz kommunikációs igazgatója ugyanis azt mondta:

elfogadhatatlan, hogy a Soros-aktivisták összetörjék azokat a szánkókat, amelyeket szegény gyermekeknek szerettünk volna odaadni karácsonykor.

Ugyanakkor a Gyimes Völgye Férfikórus gesztusa pótolta a hiányzó szánkókat, vagyis azokat odaadhatták volna a szegény gyerekeknek.

2017 karácsonyán nem, 2016-ban viszont szintén szánkókör díszelgett a Kossuth téri karácsonyfa körül. Kérdéseinkkel, hogy mi lett azoknak a szánkóknak a sorsa, illetve, hogy érvényes-e még a terv a szánkók karácsonyi ajándékként való átadása szegény gyermekek számára a Fideszhez és az Országgyűlés sajtóhivatalához fordultunk, válaszaikkal frissítjük cikkünket.

A Momentum is pótolja a szánkókat

Az ellenzék sem vonta meg a vállát a szánkórongálás után. A Momentum tagja, Szarvas Koppány Bendegúz kezdeményezésére pénzgyűjtés indult a megrongált szánkók pótlására.

Január 3-ra a megcélzott 2000 eurónál több is összegyűlt, csütörtökre sikerült megrendelni 18 szánkót.

„Az áruházak kifogytak a szánkókból, így kis nehézségbe ütközött a beszerzésük, de három napon belül megérkeznek. Mivel a hírek szerint 22 szánkót rongáltak meg, további négyet kell még beszereznünk” – mondta az Indexnek most Hajnal Miklós, a párt elnökségi tagja.

Jóval több pénz gyűlt össze, mint amennyi a szánkókra kellett, – az Országgyűlés Hivatala szerint a 22 megrongált szánkó darabonként 12 ezer forintba került – így a fennmaradó összegből tartós élelmiszereket és tisztálkodási szereket vesznek, hogy azokat rászorulókhoz juttassák el.

„Ezt a helyi szervezeteinken keresztül hajtjuk végre, rajtuk keresztül civil szervezetekkel, otthonokkal vesszük fel a kapcsolatot. A kiosztást még januárban lebonyolítjuk” – mondta Hajnal Miklós, megjegyezve, hogy az élelmiszerek és tisztálkodási szerek fontosabbak is, mert a szegénységből adódóan „sokaknak sajnos nem a szánkók hiánya jelenti a legnagyobb problémát.”

Borítókép: Fotó: A Kossuth téren álló karácsonyfa a szánkókkal 2019. január 3-án. Huszti István / Index