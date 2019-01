Nem tüntethet a Kétfarkú Kutya Párt Cegléden, mert a rendőrség szerint az nem politikai véleménynyilvánítás

Megtiltotta a szombati tüntetést Cegléden a rendőrség. Mondván, hogy egy tüntetés az nem politikai véleménynyilvánítás. Lol. Persze, fellebbeztünk, csak hát kérdés, hogy még időben tudunk-e nyerni.

Ezt osztotta meg Facebookján a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, hozzá pedig csatolták a Ceglédi Rendőrkapitányság végzését is az ügyről.

A végzés szerint a Kétfarkú Kutya Párt szombatra "Kiállás a kormány politikája mellett, MKKP népszerűsítése, aláírásgyűjtés az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért" címmel szórólapozást és aláírásgyűjtést tervezett a ceglédi Szabadság térre. A tervezett gyűlés résztvevőinek számát kb. 60 főben, a rendezők számát pedig 6 főre tették.

A rendőrség szerint pedig ez így nem tartozik a gyülekezési jogról szóló (2018. LV.) törvény hatálya alá, így pedig nincs rá hatáskörük.

Így pedig elutasították a kérelmet.

Korábban is hasonló történt a párttal: novemberben és decemberben Ajkán akartak aláírásgyűjtést tartani, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Uniós Ügyészséghez. Az ajkai rendőrök megtagadták ezt, arra hivatkozva, hogy ennyi időre nem lehet bejelenteni egy politikai akciót, erre már nem ad lehetőséget a gyülekezési törvény. Ha ez igaz, az azzal járt volna, hogy a standolást a közterületi rendtartási törvény szabályozná, mint például a kirakódóvásárokat, ami lényegesen kevesebb jogot biztosít, az önkormányzatok akár pénzt is kérhettek volna a politikai szervezetektől a területhasználatért. Az MKKP megtámadta a döntést, és meg is nyerték az ügyet, ami azt jelenti, hogy továbbra is díjmentes marad a közterületi aláírásgyűjtés, akkor is, ha azt hosszabb időre jelentik be.

A Fővárosi Törvényszék első fokú ítéletében kimondta: hibázott Ajkai Rendőrfőkapitányság amikor a hónapokig tartó „közterületi nyilvános gyűlés” bejelentését elutasította, és úgy döntött, hogy az nem a politikai ügyekről szóló gyülekezési törvény hatálya alá tartozik.