10 centi hó is hullhat a hétvégén

Az OMSZ előrejelzése szerint Pénteken késő délutántól elsősorban a Dunántúlon, majd szombattól az ország nyugati és északi területein is számottevő havazás várható. Az Időkép szerint 2-17 centi közötti hó hullhat, a legtöbb a hegyekben.

Pénteken egyes dunántúli megyékben 5 centimétert meghaladó mennyiség is hullhat, emellett az ország nyugati megyéiben viharos széllökések is várhatóak mínusz 3 - plusz 1 fok mellett.

Szombaton újabb havazás várható, de a Dunántúl nyugati felében a havat havas eső, eső váltja fel, ugyanakkor Veszprém megyére citromsárga riasztást adtak ki hófúvás veszélye miatt is (mínusz 3 - 4 fok). Az intenzívebb havazással együtt a Dunántúlon a szél is felerősödhet, ami hófúvásos szakaszokat is eredményezhet, elsősorban Veszprém megyében, ahol akár 60-70 km/órás széllökések is lehetnek.

Vasárnap már csak elszórtan fordulhat kisebb havazás (mínusz 3 - plusz 2).

Fotó: Időkép

A Magyar Közút figyelmeztetése szerint amíg a havazás el nem áll, téliesebb útviszonyokra és lassabb haladásra kell a közlekedőknek felkészülni.

Ráadásul a forgalmat nehezítheti, hogy ünnepeket követően az elmúlt évek tapasztalatai alapján várhatóan szombaton és vasárnap a főbb tranzitútvonalakon, elsősorban az M1-M0-M5-ös, és az M1-M0-M3-as szakaszon, a Nyugat-Európába visszatérő munkavállalók miatt – Németországban például január 4-ig tart az oktatási szünet - a szokásosnál is nagyobb forgalomra és így telítettebb sávokra számíthatnak az arra közlekedők.

A közlekedőktől azt kérik a szakemberek, hogy utazás előtt tájékozódjanak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának weboldalán, a www.utinform.hu oldalon, az aktuális út- és látási viszonyokról, valamint forgalmi helyzetről.