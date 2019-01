Közösen tüntetett a teljes ellenzék, több civil és szakszervezet, és több ezer ember szombat délután Budapesten a túlóratörvény, illetve Orbán Viktor rendszere ellen. A tüntetés újdonsága volt, hogy a felszólalók és a résztvevők is az egységet hangsúlyozták, az MSZP elnöke a közös választási indulásra is utalt. A szakszervezetek január 19-re országos demonstrációt hirdettek,és országos sztrájkot ígértek.

- A legjobb, hogy mindenki együtt van. Nekem annyira jó látni, hogy az LMP-s és jobbikos zászlók is itt vannak. - Meg momentumos is sok van!

Az Index élő Facebook-közvetítésében hallhattuk a fenti mondatokat két fiatal fiútól, aki természetesnek vette, hogy a nagy hideg és a havazás ellenére is kimegy az összellenzéki-szakszervezeti-civil tüntetésre szombat délután.

A tüntetést alapvetően a túlóratörvény ellen hirdették meg, de már a mozgósítás idején egyértelmű volt, hogy Orbán Viktor és a Fidesz ellen szól a demonstráció.

Ellenzéki és civil tüntetések rendszeresen zajlottak az elmúlt években, ám a tavaly év végén kezdődő és most látványosan folytatódó akciók rendelkeznek egy eddig nem tapasztalt jellegzetességgel, amelyre az előbb idézett fiúk is céloztak: a teljes ellenzék szocialistástól, jobbikostul, Gyurcsányostul, LMP-stül, párbeszédestül, momentumostul, független ellenzéki képviselőstül aktívan támogatja.

A pártok vezetői és képviselői csütörtökön a rendkívüli parlamenti ülés után az Országház lépcsőjére közösen álltak ki. Most pedig a Hősök terén gyülekező, majd az Andrássy úton át a Kossuth térig vonuló tömegben jól elfért egymás mellett az uniós, az árpádsávos és a DK-s zászlók.

A vonulás közben - a résztvevők számát jól jelzi, hogy a vonuló tömeg eleje a Kodály köröndnél járt, amikor a vége még a Hősök terén állt - a hangosbemondóban el is hangzott, hogy igazából a miniszterelnököt kellene ünnepelni, hogy egységbe kovácsolja az ellenzéket:

Köszönjük meg Orbán Viktornak, hogy összehozta ezt a csapatot! Mindenki egy ellen!

A tüntetők pedig meg is tapsolták ezt a mondatot. Majd az Oktogonon hosszan skandálták az ott lévők az ellenzéki oldal egyik mumusának számító mondatot: "fogjatok össze, fogjatok össze".

És éppen ez lehet a mostani tüntetéssorozat egyik hosszú távon is jelentős politikai fejleménye. Ha az ellenzéki oldal pártjai a következő választásokon (elsősorban az önkormányzatin) nem egymás kritizálásával, darálásával, köpködésével lesznek elfoglalva, hanem Orbán Viktor és a Fidesz ellen használják a felgyülemlett energiáikat, akkor az ellenzék egyesült erővel több önkormányzatban is legyőzheti a Fideszt.

Említettünk korábbi cikkeinkben erre konkrét példákat is: például az elmúlt napok tüntetései után egy szocialista minden gond nélkül tudna szavazni Egerben a jobbikos Mirkóczki Ádámra; és Szombathelyen is simán tudja támogatni egy LMP-s vagy jobbikos az MSZP-s Nemény Andrást a polgármester-választáson.

A Fidesz a tüntetésekre adott reakcióiban, közleményeiben rendre Soros György machinációjának igyekszik beállítani a tüntetést, és sorosista bérencnek bélyegzi a tüntető embereket. Paradox módon viszont ezzel is egybe tereli az ellenzéket, amely a túlóratörvényezéssel most talált magának egy hasonlóan populista módon kiforgatható kommunikációs fegyvert.

Sztrájkot hirdettek, álljon meg az ország!

- Rettenetesen elegem van abból, ami ebben az országban zajlik. És szeretném itt felnevelni a gyermekeimet. - Ennek a rendszernek mennie kell!

Szintén az Index közvetítésében szólalt meg két fiatal nő, aki hosszan magyarázta, hogy többről van már szó, mint a túlóratörvényről, és az ő példájuk is azt igazolja, hogy az orbáni kormányzás egésze ellen zajlik a tiltakozás.

17 Galéria: Így vonult a tüntető tömeg a Kossuth térre Fotó: Huszti István / Index

Az ellenzéki pártok tiltakozását erősíti, hogy több szakszervezet vezetője is is csatlakozott hozzá. A Kossuth téren a 18 felszólaló között (rövidre fogták a beszédeket, így nem lett annyira maratoni a program) több szakszervezeti vezetőt is hallhattunk. Mindenkitől csak a legfontosabbakat rögzítsük:

Szűcs Tamás (OSZD, PDSZ): "Elég a szóból, eljött a tettek ideje." Egy korábbi tüntetésen ötször mondta el, hogy Álljon le az ország! Most csak négyszer, majd megjegyezte, egy idő után már nem akarja mondani, hanem látni akarja, hogy ez megtörtént, tehát sztrájkba léptek a dolgozók.

Kordás László (MASZSZ): Megfogalmazott egy négy pontból álló követelést is (ez a héten már ki lett szivárogtatva), és arra kérte a munkavállalókat, hogy ezt írják alá. Munkabeszüntetéseket és útlezárásokat jelentett be. "Január 19-én országos demonstrációt szervezünk, minden megyében, minden nagyobb városban álljon meg az ország." (Volt egy kis félreértés, hogy ez akkor már a sztrájk-e, de nem, ez csak országos demonstráció lesz, a sztrájk még odébb van.)

Földiák András (SZEF): „A kormányzati igazgatási törvény is rabszolgatörvény" – mondta, szerinte ez az érintetteknek a túlóratörvénynél is rosszabb helyzetet teremtett. „Magyarországon megvalósult a 13. havi munka", a köztisztviselőknek feudális függőségi helyzetet hoztak létre.

Misetics Bálint és Udvarhelyi Tessza (Város Mindenkiért): A rasszizmus, az idegengyűlölet, zsarnokság az Orbán-rezsim tartópillérei, mondta Misetics. „Egy új köztársaságot kell előkészítenünk, ami mindannyiunké" – mondta Udvarhelyi. „Éljen a polgári engedetlenség, éljen a sztrájk, éljen a köztársaság!"

Benedek Márton (Hazajöttünk Túlórázni Csoport): Több mint 35 világvárosban szerveztek már tüntetéseket. Ha Orbán megy, akkor ők hazajönnek. „A világ magyarsága a rabszolgatörvény ellen tüntet. Egyike vagyok a másfél millió magyarnak, akit ez a rendszer üldözött el, de egyet ígérhetek, több százezren jövünk haza tudással, pénzünkkel, hogy lebontsuk ezt a gonosz rendszert."

Ábrahám Júlia (Mindenki Magyarország Mozgalom): Orbán Viktor szerinte zsákutcába vezeti ezt az országot, ráadásul közben a legsötétebb történelmi korszakok felé halad. "Mit lehet ez ellen tenni?" - kérdezte a Márki-Zay mozgalmát erősítő Ábrahám, majd egyből meg is mondta a választ: akinek ebből elege van, menjen ki az utcára tünteti, írja alá az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, és támogassa az ellenzéki pártokat.

Közös indulást sürget az MSZP

És a pártok egy-egy képviselője is felszólalt - a pártok nevei szerinti ábécésorrendben.

Molnár Csaba (DK): akkor sem mennek haza, ha Orbán Viktor visszavonja a túlóratörvényt, mert nem Orbán egyik, vagy másik törvénye, hanem az egész rendszer ellen küzdenek, és addig lázadnak, amíg meg nem döntik azt. "A lázadókat nem köti az illiberális alkotmány, egy igazi rendszerváltást akarnak" - mondta. Ők nem a kormány, hanem az egész rendszer ellenzékének tekintik magukat.

Jakab Péter (Jobbik): "A mostani rendszer szemrebbenés nélkül segíti Mészáros Lőrinc gazdagodását, szemet huny a kilakoltatások fölött, és megpróbálja elhitetni, hogy rabszolgának lenni nem egy lehetőség, hanem életed lehetősége." "Közönséges lókupecnek" nevezte Orbánt, majd hozzátette, hogy még annál is rosszabb, hiszen saját országával kereskedik. Végül azzal zárta, hogy a munka ne a szegénység, hanem a megélhetés szimbóluma legyen, a rabszolgatörvényt pedig minden áron visszavonatják.

Csárdi Antal (LMP): Szerinte vissza kell vonatni a túlóratörvényt, a teljes munka-törvénykönyvet újra kell gondolni a munkavállalók érdekei szerint, és ezt a módosítást az utcán lehet kikényszeríteni. Január 9-re, szerdára egyeztetésre hívta az összes szakszervezet, és az összes párt képviselőjét, hogy aztán be tudják nyújtani a munka törvénykönyvének átfogó módosítását.

Donáth Anna (Momentum): Szerinte ma már a szavak kevesek, tettekre van szükség, ezért csak egyetlen mondatot mondott: "A magyarok nem rabszolgák, nem vagyunk rabszolgák!" A mondat második felét át is vette a közönség, és vagy egy percig skandálta.

Tóth Bertalan (MSZP): Szerinte ez még csak a bemelegítés, és folytatniuk kell. Szerinte megteremtették az egységet a parlamentben és az utcán is. "Teremtsük meg az egységet az európai parlamenti, és az önkormányzati választásokon is! Egy az egy ellen!" - mondta.

Karácsony Gergely (Párbeszéd): „Csoda történik velünk. Az oszd meg és uralkodj trükköt magyar demokratákkal már nem lehet elsütni. Egység van szakszervezetek, civilek, pártok és szabadságot szerető magyarok között. Karácsony ezek után arra kérte a tüntetőket, hogy fogják meg mellettük álló kezét és emeljék fel. Majd „Boldog új Magyarországot!" kívánt.

A politikusi beszédekből azt érdemes kiemelni, hogy több politikus is az egységes kiállás szükségességéről beszélt. Az MSZP elnöke pedig megpendítette a közös EP-lista és a közös önkormányzati indulás ötletét. Nyilván távol vannak attól, hogy ez bekövetkezzen, de az ellenzék ezen a szombaton tett egy lépést afelé, hogy ha ezen az úton mennek tovább, egyszer majd egységesen értelmezhető politikai erőként tekinthessünk rájuk.