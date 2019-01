Még tovább bonyolódott az oltásellenes szülők elleni per

Szándékos emberölés a vád az oltáskritikusok szövetségének egykori vezetője és felesége ellen, miután hathetes kisfiuk vérzékenységből adódó agyvérzés után meghalt. Most kezdődött a per, a szülők nagyon másra fogják a gyerekük halálát.

Pénteken folytatódott a az emberöléssel vádolt oltásellenes L. Csaba és felesége elleni büntetőper, a bizonyítási eljárás során pedig meghallgatták a szülésznőt, Márki-Zayné Vincze Feliciát, aki az elhunyt gyerek születésénél segédkezett, illetve a család korábban az agárdi fényevők ügyében már elítélt gyermekorvosát, Mile Gabriellát is – írja a 24.hu.

Hiányzó K-vitamin?

A bíró először Vinczét faggatta arról, hogy az újszülött miért nem kapta meg a születéskor az első adagot a szintetikus K1-vitaminból, az ún. fitomenadionból, mire a szülésznő azt felelte, hogy csak akkor ad K-vitamint, ha a szülő kéri.

Vincze azt is hozzátette, hogy ennek ellenére azt tanácsolta a házaspárnak, hogy legkésőbb öt napon belül adják be a vitamint a babának, ezt pedig a születés után átadott dokumentációban is jelezte. A vádlottak tagadták, hogy ez az információ elhangzott volna.

Az ügyész aztán a K-vitamin profilaxisra vonatkozó irányelvekre is rákérdezett, Márki-Zayné azonban erre azt felelte, hogy azok nem jogszabályok. Az ügyész erre csak annyit mondott, hogy az irányelvek valóban nem törvények, de az egészségügyi törvény szerint kötelező őket betartani.

Beadott K-vitamin?

Ezt követően aztán a család gyermekorvosát, Mile Gabriellát kérdezték a tárgyaláson, akit korábban az agárdi fényevők ügyében már elítéltek egyszer, a tárgyaláson pedig az is kiderült, hogy jelenleg egy hamis BCG-oltás papírja miatt okirathamisítás ügyében folyik ellene eljárás.

Mile a pénteki tárgyaláson aztán teljesen váratlanul azt vallotta, hogy ő beadta a gyereknek a K-vitamint, holott korábban ezt többször is tagadta, arra azonban nem tudott magyarázatot adni, hogy miért emlékszik most hirtelen másként.

Az orvos nem is tudta alátámasztani a vallomását, csak a babakönyvet emlegette bizonyítékként, a bíró azonban rámutatott arra, hogy ennek azért nincs értelme, mert akkor korábban is bevallotta volna, ha pedig a babakönyvben mégis ez szerepel, az csakis a baba halála után kerülhetett belő, ez viszont újfent okirathamisítás lenne.

Az orvos azt sem tudta megmondani, hogy hogy adta be a K-vitamint, amikor pedig arra kérték, hogy mutassa, meg, hogy szokta, azt mondta, hogy

nem szokta.

A házaspár két gyerekének egyébként szintén Mile az orvosa, a bíró kérdésére pedig elmondta, hogy ők sem kapták meg a kötelező BCG-oltásokat.

